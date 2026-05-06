Confirmaron un caso de hantavirus en Bariloche y su familia está aislada: dónde se habría contagiado

El paciente de 45 años permanece internado con dificultades respiratorias. Aunque su esposa y su hijo no presentan síntomas, el protocolo de aislamiento se activó de inmediato para evitar la propagación de la cepa Andes.

En medio de la preocupación por un crucero varado con casos de hantavirus, se confirmó que hay un hombre contagiado en Bariloche. Este paciente de 45 años está internado en el Hospital Ramón Carillo de esta ciudad rionegrina, y tanto su esposa como su hijo fueron aislados por prevención.

Según el parte médico que trascendió, el hombre está estable pero con dificultades para respirar, por lo que está en el Área de Cuidados Intermedios. En el caso de su familia, no presentaron síntomas por el momento pero permanecen bajo monitoreo médico.

Cómo es el caso del hombre contagiado por hantavirus en Bariloche El domingo, el paciente fue a la guardia ya que tenía fiebre, diarrea y dolor de cuerpo. Al ser síntomas compatibles con el hantavirus, los profesionales del hospital decidieron dejarlo en observación. Finalmente, se confirmó el diagnóstico.

Por su parte, el integrante del área de Epidemiología del Ramón Carillo, Rodrigo Bustamante, indicó que notaron algunos indicios en los análisis de laboratorio y la placa de tórax. En declaraciones con medios locales, dijo: "Se agita y no saturaba del todo bien. Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar".

El dato sobre el caso de hantavirus en Bariloche que tiene en alerta al norte argentino Este hombre había viajado hacía una semana a Salta y Jujuy, donde es más común la circulación de hantavirus. Pero aún no se determinó si allí fue que se contagió. En caso de que se confirmara, se modificaría el esquema de contactos estrechos.