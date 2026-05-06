Tragedia en el MV Hondius: confirman que el brote de hantavirus es una cepa letal originaria de Argentina

La investigación epidemiológica sobre el brote letal en el crucero MV Hondius ha dado un vuelco definitivo. Tras las tres muertes registradas a bordo, laboratorios internacionales confirmaron que la variante responsable de la tragedia es el virus Andes , una cepa de hantavirus que circula exclusivamente en la región andina de Argentina y Chile .

El hallazgo, validado por el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y constatado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) , sitúa el foco del contagio en el inicio del itinerario, ya que la embarcación zarpó desde el puerto de Ushuaia . Esta confirmación ha incrementado el hermetismo en torno al pasajero argentino que integra la lista de viajeros, de quien aún se desconoce su identidad y estado de salud actual.

Según los boletines oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, el Orthohantavirus andesense (virus Andes) es la especie predominante en el sur argentino. A diferencia de otras variantes, esta cepa es conocida por su alta tasa de letalidad y por ser la única documentada con capacidad de transmisión interhumana , lo que explicaría la rápida propagación dentro de los camarotes del crucero.

En Argentina, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus reconoce que esta especie agrupa variantes emparentadas como Lechiguanas, Orán y Buenos Aires, siendo la cepa "Andes" la más agresiva de la región patagónica.

Evacuaciones de emergencia y nuevos casos sospechosos

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom, informó a través de sus canales oficiales que la situación sanitaria en el buque es dinámica y compleja. Hasta el momento, el balance oficial arroja la existencia de ocho casos sospechosos que presentan sintomatología compatible con el síndrome pulmonar. De este total, tres casos ya han sido confirmados mediante rigurosas pruebas de laboratorio realizadas por instituciones de referencia en Sudáfrica y Suiza. Ante la complejidad del cuadro clínico, se procedió a realizar tres evacuaciones urgentes, trasladando a los pacientes vía aérea hacia los Países Bajos para que reciban atención médica especializada de forma inmediata.

crucero EFE

El monitoreo global del MV Hondius

“La OMS continúa trabajando con los operadores del barco para monitorear de cerca la salud de los pasajeros y la tripulación”, explicó Adhanom. El organismo internacional ha iniciado un seguimiento estricto no solo para quienes permanecen en aislamiento en el mar frente a Cabo Verde, sino también para aquellos pasajeros que desembarcaron en escalas previas, ante el riesgo de que el virus haya salido de la embarcación.

Mientras el MV Hondius aguarda la logística para su desvío definitivo hacia España, la confirmación de la cepa argentina refuerza la hipótesis de un contagio ambiental ocurrido en la región patagónica o mediante suministros locales, una noticia que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la provincia austral.