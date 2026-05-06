Irán libera el estrecho de Ormuz tras el fin de amenazas de Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este miércoles que garantizará el “paso seguro” a través del estrecho de Ormuz tras el fin de las amenazas de Estados Unidos y su presidente Donald Trump y el establecimiento de nuevos protocolos que ya rigen en la conflictiva zona.

“Una vez neutralizadas las amenazas del agresor y establecidos los nuevos protocolos, se garantizará un paso seguro”, indicó la Armada del cuerpo militar de elite en su cuenta de X.

La Guardia Revolucionaria de Irán además agradeció su cooperación a los capitanes y propietarios de los buques que se encuentran en el golfo de Omán y el golfo Pérsico por respetar sus regulaciones.

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump , suspendiera la operación Proyecto Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo de Irán, lo que provocó ayer nuevos enfrentamientos en la zona.

El medio estadounidense Axios ha informado además de que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní.

Al mismo tiempo, Irán ha establecido un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), que coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz, informó la televisión estatal Press TV.

“Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz”, indicó el canal estatal.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos Irán abre el estrecho de Ormuz, luego de que Donald Trump detuviera las operaciones bélicas. Foto Efe EFE

El estratégico paso

La República Islámica de Irán bloqueó el estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado la subida de precios de los combustibles.

Irán ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz con la aprobación de un proyecto de ley que ha recibido la luz verde de una comisión parlamentaria y que aún debe ser votada en el hemiciclo.

A pesar de que la ley no ha sido aprobada, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz. Efe