Marco Rubio asegura que la operación Furia Épica de EE.UU. contra Irán "ha concluido" al lograrse sus objetivos

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este martes que la operación militar de su país contra Irán "ha concluido".

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Rubio aseguró que la llamada operación Furia Épica, que lanzó el ejército estadounidense el 29 de febrero junto a las fuerzas de Israel, ya había alcanzado sus objetivos, por lo que Washington no preveía más acciones ofensivas.

La semana pasada, la Casa Blanca había informado al Congreso de que la guerra había terminado debido al alto el fuego, evitando así el requisito legal de solicitar la autorización para un conflicto que se prolongara más de 60 días.

El secretario de Estado señaló que ahora el presidente Donald Trump busca llegar a un acuerdo con Irán que incluya un memorando de entendimiento sobre cómo se puede reabrir completamente el estrecho de Ormuz.

"Esa es la vía que él prefiere. Hasta ahora, esa no es la vía que Irán ha elegido", dijo Rubio.

Washington y Teherán han mantenido un alto al fuego general desde el pasado 8 de abril, cuando iniciaron un periodo de negociaciones con mediación de Pakistán. Sin embargo, desde entonces el proceso ha tenido pocos avances y han ocurrido ataques esporádicos en la región.

Ambas partes han tenido desacuerdos sobre la apertura del estrecho de Ormuz, el pasaje marítimo por el que circula 20% del petróleo y gas que se comercia en el mundo y que tiene su origen en el Golfo Pérsico.

El conflicto ha generado una fuerte volatilidad de los precios del petróleo, que ya ha impactado en el precio de los combustibles en EE.UU., Europa y otras partes del mundo, lo que ha presionado al gobierno de Trump para alcanzar una solución.

Getty Images El estrecho de Ormuz está flanqueado por Irán, Omán y Emiratos Árabes Unidos.

"Un favor al mundo"

Ante esta situación, Rubio aseguró que Estados Unidos está trabajando para que los buques puedan atravesar el estrecho de Ormuz como un "favor al mundo".

Dijo que los barcos que se encuentran actualmente varados transportan mercancías esenciales para la población de otros países, entre ellas combustible, fertilizantes y ayuda humanitaria.

"Son sus barcos los que están varados", afirmó. "No los nuestros… Somos los únicos que podemos proyectar poder en esa parte del mundo", continuó.

También responsabilizó a Irán de la muerte de una decena de tripulantes de buques mercantes que no han podido atravesar el estrecho de Ormuz por las acciones bélicas de la Guardia Revolucionaria iraní, que los ha "abandonado a su suerte".

Desde hace varios días, Trump ha amenazado a Irán con importantes represalias si ataca a buques estadounidenses y el domingo anunció el llamado Proyecto Libertad para facilitar el paso de buaques por Ormuz.

"Esta no es una operación ofensiva; es una operación defensiva", aseguró Rubio. "Y lo que eso significa es muy simple: no habrá disparos a menos que nos disparen primero".

Getty Images Decenas de buques han estado varados en el estrecho de Ormuz durante días.

¿Realmente importa el fin de Furia Épica?

Por Bernd Debusmann Jr., corresponsal de la BBC en la Casa Blanca.

Marco Rubio dejó claro que la operación Furia Épica ha terminado. Al menos, oficialmente, tiene razón. La operación tal y como la conocía el mundo terminó cuando se anunció el alto el fuego con Irán.

Sin embargo, la pregunta que muchos en todo el mundo se harán es: ¿realmente importa el fin de Furia Épica?

Cuando se anunció el alto el fuego, el conflicto entró en una nueva fase.

En lugar de que la artillería estadounidense caiga sobre objetivos iraníes, ahora se centra en presionar económicamente a Irán, tanto a través del bloqueo de sus puertos como mediante la "Furia Económica": el esfuerzo por aislar a Teherán de las instituciones y los mercados financieros globales.

Como vimos ayer, ese statu quo es frágil. La gran cantidad de armamento militar concentrado en el estrecho de Ormuz significa que los disparos podrían estallar en cualquier momento.

Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros han dejado claro que la fuerza militar sigue sobre la mesa. Y Trump dijo este mismo fin de semana que los ataques dentro de Irán son una "posibilidad" si este país "hace algo malo".

Pero los diversos comentarios que hemos recibido este martes de parte de los funcionarios de la Casa Blanca dejan claro que Estados Unidos tiene poco deseo o interés en volver a operaciones a gran escala que podrían perturbar aún más los mercados, disparar los precios y ser impopulares entre amplios sectores de la población estadounidense.

BBC

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FUENTE: BBC