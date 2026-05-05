Masacre en Brasil: un alumno llevó el arma de su padrastro a la escuela y mató a 2 personas

El alumno llevó el arma de su padrastro y abrió fuego en un pasillo. Hay heridos y se investiga si otros adolescentes conocían el plan previo.

El alumno ingresó armado a una escuela en Brasil, abrió fuego en un pasillo y provocó dos muertes antes de ser detenido por la policía.

Un violento episodio sacudió este martes a la localidad de Rio Branco, en Brasil, donde un alumno de 13 años protagonizó un ataque armado dentro de una institución educativa que dejó dos víctimas fatales y varios heridos.

El hecho ocurrió en el Instituto São José, al norte de Brasil, cuando el menor ingresó al establecimiento con un arma que, según confirmó la Policía Militar, pertenecía a su padrastro. De acuerdo a los testimonios, el adolescente comenzó a disparar en uno de los pasillos cercanos a la oficina de la dirección.

“Tomó el arma y empezó a disparar”, relató un testigo a medios locales, en medio de una escena de desesperación y pánico entre alumnos y docentes. Si bien el agresor no alcanzó a ingresar a las aulas, los disparos generaron momentos de terror: estudiantes se arrojaron al piso, bloquearon puertas y buscaron refugio detrás de muebles.

El alumno hirió a dos personas Las víctimas fatales fueron dos inspectores del colegio, quienes recibieron disparos frontales. Así lo confirmó el coronel Felipe Russo, jefe del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), quien además indicó que será la autopsia la que determine la cantidad exacta de impactos. En cuanto a los heridos, se informó que un alumno sufrió una lesión en una pierna y un adulto también resultó alcanzado por los disparos. Ambos fueron asistidos por el servicio de emergencias y se encuentran fuera de peligro.

Tras el ataque, el menor fue reducido y detenido en el lugar por las fuerzas de seguridad, que desplegaron un amplio operativo junto a peritos y equipos sanitarios. En la escena, los investigadores secuestraron vainas servidas y cargadores, elementos clave para reconstruir la mecánica del hecho.