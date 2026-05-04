Asaltaron y golpearon a una mujer policía para robarle el arma reglamentaria en Maipú

La mujer policía fue asaltada en su casa de Maipú. Un malviviente la golpeó y le robó el arma reglamentaria. Luego, fue recuperada en un allanamiento.

Una mujer policía sufrió el robo de su arma reglamentaria la mañana de este lunes en Maipú. La efectivo, que presta servicios en la Comisaría 54° de Gutiérrez, fue abordada por un malviviente cuando llegaba a su casa y la agredieron para asaltarla. Posteriormente, se recuperó el arma provista por el Estado mediante una serie de allanamientos.

La información a la que accedió MDZ señala que la funcionaria pública había salido de su domicilio para retirar a sus hijos a la escuela. Momentos después, mientras regresaba a su casa del barrio 25 de Mayo, en el distrito de Rodeo del Medio, se sorprendió al notar que la puesta estaba abierta.

Por eso, le pidió a sus hijos que se quedaran en la entrada e ingresó sola a la propiedad, donde rápidamente advirtió que faltaba un televisor. En ese instante, un sujeto vestido con buzo gris y jogging negro apareció inesperadamente y se inició un forcejeo entre ambos.

Mediante golpes de puño, el sujeto logró reducir a la auxiliar y arrebatarle la cartera, en la cual llevaba su arma reglamentaria. Acto seguido, el sujeto se dio a la fuga a través del patio, trepando la medianera y escapando a través de un descampado que colinda con barrios conflictivos, señalaron las fuentes policiales consultadas.

Allanamientos y recupero del arma reglamentaria Tras tomar conocimiento por el hecho, se desplazó a personal de la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID), la Policía Científica y el Cuerpo de Canes, con el fin de realizar las labores pertinentes para localizar al malviviente y así recuperar la pistola provista sustraída.