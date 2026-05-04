Se activó el Alerta Sofía por un nene de 6 años desaparecido en Corrientes tras un violento episodio

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó este lunes una Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un niño de seis años que fue visto por última vez el domingo en la localidad correntina de Esquina.

Según la información oficial, el menor se ausentó de su casa junto a su padre, Josias Santos Regis. Desde la cartera difundieron sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer para facilitar su identificación.

De acuerdo a medios locales, antes de la desaparición se produjo un episodio armado en la noche del domingo. Regis habría efectuado varios disparos contra un hombre identificado como Julio Javier Nieva (47), quien debió ser trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internado.

Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga junto al menor. La Justicia abrió una causa por “tentativa de homicidio” y se intensificó la búsqueda en la zona.

La denuncia por la desaparición fue realizada por la madre del niño, Mariana Riquelme, quien relató que el padre lo había retirado al mediodía con la excusa de ir a pescar. Desde entonces, no volvió a tener contacto.

La búsqueda y el rol de la Alerta Sofía

Familiares del menor señalaron que creen que el niño podría seguir en Esquina y no descartan que esté oculto. También indicaron que el padre dejó su vehículo y pertenencias, lo que genera dudas sobre una posible fuga planificada.

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia que permite difundir de forma masiva la búsqueda de niños y adolescentes cuando se presume que están en peligro inminente. Incluye la intervención de fuerzas de seguridad, medios de comunicación y redes sociales para acelerar su localización.

El mecanismo lleva el nombre de Sofía Herrera, desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego, y se activa en casos excepcionales donde la colaboración de la comunidad puede ser clave.