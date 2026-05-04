Grabó a su bebé jugando con un arma y la detuvieron con droga y pistolas en su casa

A partir de la publicación de un video en redes sociales, efectivos policiales realizaron un allanamiento donde se detuvo a una conocida delincuente, junto a otros dos hombres de 35 y 39 años, al encontrarse drogas y armas de fuego en su vivienda. El video que desencadenó esto fue uno del bebe de la detenida jugando con un revolver mientras su madre graba.

Se trata de Brisa Rodríguez ( 24), más conocida en las calles de La Plata como "La Tumba". En la grabación, se escucha a la mujer arengar al menor con frases como: “¿Para quién es esa, pa' los giles?” y “¡Sacala, sacala. Eso!”.

La viralización de este video llevó rápidamente a que se iniciara una investigación en contra de la mujer. Así, tras rastrear la ubicación de la vivienda en la zona de 116, entre 515 y 516 , efectivos de la Comisaría 2ª de La Plata realizaron un allanamiento ordenado por la UFI N°17.

Como resultado del operativo, no solo fue detenida Rodríguez, sino también otros dos hombres, de 35 y 39 años, que se encontraban en el lugar. Además, secuestraron un revólver negro sin marca ni numeración, cargado con tres municiones, una réplica de revólver munición calibre .32, 297 gramos de marihuana y 2,5 gramos de cocaína repartidos entre nueve envoltorios.

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La causa y la situación del bebé

La causa fue caratulada preventivamente como averiguación de ilícito e infracción a la Ley 23.737 de drogas en la investigación que quedó bajo la órbita de las Unidades Funcionales de Instrucción N°17 y N°18 de La Plata.

Por su parte, el Servicio de Niñez y Adolescencia de La Plata tomó intervención inmediata en el caso. Los profesionales del área mantendrán entrevistas con la madre para evaluar el riesgo ambiental del menor y determinar las medidas de protección necesarias para garantizar su integridad.