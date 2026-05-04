Fotos como un ángel y una despedida tumbera: así fue adiós al menor que murió baleado por un policía

Este jueves, un tiroteo entre un policía de civil y un delincuente juvenil terminó en la muerte de este último en Quilmes. Se trata de Cristian Adrián Ismael Vega, de 16 años, quien fue acribillado mientras intentaba robarle una motocicleta al comisario de la seccional de Bernal. Las redes sociales de sus allegados se llenaron de polémicas despedidas para el menor.

Tras confirmarse el deceso, amigos y familiares de Vega utilizaron las redes sociales para rendirle homenaje con frases como "Robate el cielo" o "te fuiste en tu ley, chorrito" . En las publicaciones, se compartieron imágenes del adolescente portando armas de fuego y posando con distintas motocicletas. Además, una de las más llamativas lo mostró al adolescente fallecido como un ángel.

Sin embargo, entre los mensajes de despedida destacó el doloroso descargo de uno de sus hermanos. En un posteo, relató que Cristian le había prometido abandonar la delincuencia: "Me dijiste 'ya voy a cambiar, voy a empezar a trabajar, voy a traer comida'. Me re mentiste" , lamentó el familiar.

Por otro lado, se compartió un video de la despedida tumbera que sus allegados llevaron adelante en honor a Vera. Entre una gran cantidad de personas, y con varias motocicletas, los presentes se despidieron del joven.

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El intento de robo, el tiroteo y la muerte del menor

Durante la noche del jueves, Vega, acompañado por un cómplice de 15 años, interceptó al efectivo en el cruce de la Avenida San Martín y la calle 894, dentro del partido de Quilmes, para sustraerle su vehículo bajo amenaza.

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Ante el ataque, el comisario extrajo su arma reglamentaria y repelió la agresión a balazos. El intercambio de disparos provocó la muerte casi inmediata de Vega, mientras que su compañero resultó herido de bala en una pierna.

El menor herido permanece bajo custodia policial y será trasladado a un Centro de Admisión de Menores tras recibir el alta médica.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Quilmes caratuló la causa como robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio. Por el momento, la justicia decidió no tomar medidas restrictivas contra el comisario, ya que las pericias preliminares indican que actuó en legítima defensa al verse rodeado por asaltantes armados.