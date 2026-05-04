Tragedia doméstica: se le explotó el calefón cuando se iba a bañar y murió

El viernes 27 de marzo, Jésica Coria (44) se disponía a tomar un baño en su departamento ubicado en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Al momento de encender la luz , una acumulación de gas provocó el estallido del calefón , envolviéndola en llamas. Con el 60% del cuerpo quemado, la mujer terminó muriendo días después en el hospital.

Tras ser asistida inicialmente en el Hospital San Cayetano y luego trasladada a la Clínica Santa Juana de Arco en Ciudadela, Jésica falleció el pasado 3 de abril debido a su estado crítico.

No obstante, la familia de la víctima asegura que la tragedia pudo evitarse. Según relataron, Jésica había sentido olor a gas durante varios días y notificó formalmente al dueño del complejo. Pese a que el propietario prometió ocuparse del problema, nunca realizó las reparaciones necesarias llevando presuntamente a la fatal explosión.

Además, las denuncias no se limitan solo al caso de Coria. Otros inquilinos del complejo, donde viven ocho familias, han señalado que las instalaciones de gas y electricidad son deficientes y que el propietario ignora sistemáticamente sus reclamos.

Pero los reclamos de los allegados a la fallecida no se quedaron ahí, sino que también denunciaron que el dueño del inmueble intentó encubrir su responsabilidad, contratando a un gasista matriculado para modificar la instalación y cortar el suministro, buscando aparentar que el gas no estaba habilitado al momento del siniestro.

De esta manera, la causa fue caratulada como estrago doloso seguido de muerte, un delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.