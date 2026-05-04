Misterio en el Gran Chaco: cayó una avioneta y sus pasajeros desaparecieron tras el impacto

El hallazgo ocurrió en el Chaco salteño, cerca del límite con Formosa. La aeronave tiene la matrícula borrada.

Un dato de última hora que según pudo constatar el diario El Tribuno dos vaqueanos que se encontraban en la zona y declararon haber visto a dos personas armadas salir de la aeronave poco después del impacto.

Un extraño episodio mantiene en alerta a las fuerzas de seguridad en la región del Gran Chaco. Durante este sábado, una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia o caída abrupta en una zona inhóspita del este de Salta, y lo que parecía ser un accidente derivó en un misterio policial: cuando las autoridades llegaron al sitio, la aeronave estaba abandonada y sus ocupantes habían desaparecido sin dejar rastro.

El hecho se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada en la zona conocida como Los Leones, un paraje ubicado a unos 40 kilómetros de la localidad de Los Blancos, en una zona fronteriza clave entre Salta y Formosa. Fueron los propios vecinos quienes, alertados por el ruido del motor y el descenso repentino, dieron aviso inmediato a la policía.

Matrícula borrada y bandera boliviana Al arribar al lugar del siniestro, los efectivos de la Policía de Salta se encontraron con una escena que refuerza las sospechas de una actividad irregular. La aeronave presentaba las siguientes características: identificación de procedencia boliviana, dado que cuenta con la bandera de dicho país pintada en su estructura y la matrícula identificatoria había sido parcialmente borrada, una maniobra habitual en vuelos clandestinos para dificultar el rastreo de propiedad.

Un dato de última hora que según pudo constatar el diario El Tribuno dos vaqueanos que se encontraban en la zona y declararon haber visto a dos personas armadas salir de la aeronave poco después del impacto.

Operativo cerrojo en la frontera Aunque en una primera requisa no se hallaron cargamentos de droga en el interior de la cabina, la naturaleza del vuelo y las condiciones de la aeronave motivaron la intervención inmediata del área de Drogas Peligrosas, junto con Gendarmería Nacional Argentina y la Justicia Federal.