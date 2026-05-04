Desde dentro: así es la lujosa mansión del trader acusado de millonarias estafas

Hace casi dos semanas que Lucas Forastieri fue detenido en su mansión de Luján tras ser denunciado por millonarias estafas. El trader se mostraba en redes sociales llevando una vida de lujos, parte clave para atraer a sus victimas para luego embaucarlas. En uno de estos contenidos se mostró como es por dentro la vivienda en donde fue detenido.

El youtuber mexicano Dominguero, quien se dedica a mostrar la vida de millonarios en varias partes del mundo, llegó a publicar un video sobre la vida de Forastieri antes de que las acusaciones llevaran a su detención.

Autos de alta gama, una mansión y varios otros lujos son los que se ven dentro de la casa en la que vivia Forastieri.

Este video fue borrado de las redes del mexicano, sin embargo, algunos de los presuntos estafados lo recuperaron y lo resubieron, agregándole acusaciones y hasta algunas de las consecuencias legales que sufrió el imputado, como el secuestro de algunos autos que se presumen en este contenido.

"Luqui mostrando todo lo que NO PAGÓ… y captando más víctimas gracias a estas publicidades que pagaba con la de sus víctimas", dictó el posteo en redes que acompañaba este corto.

Quíen es el detenido

Antes de mostrarse como trader e influencer financiero, Forastieri construyó su perfil empresarial en el negocio familiar del transporte. Es hijo de Julio José Forastieri, histórico referente del sector y dueño de la línea 57, que une Plaza Italia con Luján.

Desde joven, se involucró en la empresa Transportes Atlántida, donde comenzó a trabajar mientras estudiaba Economía en la Universidad Católica Argentina. Con el tiempo, asumió un rol clave dentro de la compañía, llegando a desempeñarse como Director Ejecutivo y responsable de la administración de una estructura con más de 800 empleados.

En paralelo, y con el objetivo de diversificar sus negocios, empezó a incursionar en el rubro inmobiliario. En 2013 lanzó, junto a un socio, la empresa Kaizen Construcciones, enfocada en el desarrollo de edificios y complejos residenciales.

Lucas Forastieri trader detenido Se trata de un trader e influencer financiero. Threads - @luckitasf

Ese crecimiento empresarial fue acompañado por una fuerte construcción de imagen en redes sociales. Forastieri comenzó a posicionarse como un referente del mundo de los negocios, mostrando un estilo de vida asociado al éxito: autos deportivos de colección, viajes y emprendimientos en expansión.

Logró consolidar una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram, donde compartía tanto su actividad empresarial como su vida personal. En dicha red social se presenta como empresario, licenciado en Economía con un posgrado en finanzas y una maestría en administración de empresas.

A su vez, al igual que el video subido por el youtuber mexicano, varias cuentas de Instagram exhibían los autos de Forastieri, lo que lo hacía ganar mayor visibilidad y prestigio.

Las denuncias que lo llevaron a la cárcel

El expediente judicial de Forastieri detalla maniobras que comenzaron hace casi una década y que se fueron agravando con el tiempo. La primera acusación de esta índole comenzó en 2017, cuando un hombre de su confianza le entregó dinero para invertir. En 2018, Forastieri dejó de pagarle alegando que "la plata está en bonos y no conviene retirarla porque se pierde dinero", y en 2022 le entregó cheques que fueron rechazados.

Asi capturaron al trader Lucas Forastieri

Otra víctima le entregó dólares para proyectos de construcción. Tras varias excusas, en 2023 el trader cesó toda devolución de capital.

El último ardid denunciado habla de una maniobra para saldar una deuda previa. Forastieri le ofreció a un presunto damnificado un departamento. Al investigar la propiedad, la víctima descubrió que el trader no era el dueño y que el edificio ni siquiera se había construido.