Lujos en redes sociales y una cadena de estafas: cayó el "Trader de Luján" por un ardid de 170.000 dólares

Los turbios manejos de Lucas Gabriel Forastieri (39) terminaron este miércoles con su detención en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. El inversor, que se mostraba como un "ejemplo de superación", fue capturado tras una investigación que lo señala como el autor de una millonaria defraudación de cerca de 170.000 dólares.

Para captar a sus víctimas, el trader utilizaba una estrategia basada en la apariencia de éxito y lujos. En sus redes sociales publicaba fotos con vehículos de lujo y trajes de diseño para "inflar" su reputación como experto financiero.

Convencía a sus allegados y clientes de entregar ahorros en dólares con la promesa de invertirlos en proyectos inmobiliarios, bonos y acciones con alta rentabilidad.

En las primeras etapas, solía pagar algunos intereses para generar confianza y así incentivar a las víctimas a entregar sumas aún mayores o a no retirar el capital bajo la pantomima de dejarlo a cuenta de futuros negocios.

El expediente judicial de Forastieri detalla maniobras que comenzaron hace casi una década y que se fueron agravando con el tiempo.

La primera acusación de esta índole comenzó en 2017, cuando un hombre de su confianza le entregó dinero para invertir. En 2018, Forastieri dejó de pagarle alegando que "la plata está en bonos y no conviene retirarla porque se pierde dinero", y en 2022 le entregó cheques que fueron rechazados.

Otra víctima le entregó dólares para proyectos de construcción. Tras varias excusas, en 2023 el trader cesó toda devolución de capital.

Finalmente, el último ardid denunciado habla de una maniobra para saldar una deuda previa. Forastieri le ofreció a un presunto damnificado un departamento. Al investigar la propiedad, la víctima descubrió que el trader no era el dueño y que el edificio ni siquiera se había construido.