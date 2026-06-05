Instagram Plus: una nueva suscripción de pago que revoluciona la monetiza

Instagram adopta nuevas estrategias de monetización para los usuarios globales. La empresa lanzó Instagram Plus, una modalidad de suscripción paga que añade herramientas avanzadas de personalización, control y métricas detalladas para la gestión diaria de las cuentas de forma opcional.

Esta variante de Instagram modifica la visualización de las historias mediante la opción Story Extend, que estira la duración de las publicaciones temporales hasta las 48 horas en pantalla. La alternativa agrega la función Super Hearts para enviar animaciones especiales a otros perfiles, junto con el sistema Story Spotlight, que otorga prioridad a los contenidos propios en la barra superior de los contactos seleccionados. Asimismo, los suscriptores pueden crear múltiples listas de audiencias en simultáneo para segmentar la distribución de sus archivos.

El apartado técnico incorpora métricas analíticas que antes no estaban disponibles en el formato estándar. Los usuarios cuentan con la posibilidad de verificar la cantidad de veces que un contacto volvió a mirar sus historias individuales. La plataforma suma una barra de búsqueda interna dentro de la lista de visualizadores para rastrear nombres específicos y estrena la función Story Preview, un mecanismo diseñado para observar las publicaciones ajenas de manera discreta sin dejar registro de la visita.

Personalización estética en las redes sociales

La estética del perfil individual recibe cambios estructurales con este lanzamiento de Instagram Plus. El usuario tiene el beneficio de fijar hasta seis publicaciones en el inicio de su muro, superando el límite de tres elementos que rige en la actualidad. El sistema permite subir fotos o videos directamente a la sección de destacados o al perfil sin que los archivos aparezcan distribuidos en el inicio general de los seguidores, reduciendo el alcance público de las interacciones.

Instagram Plus -Interna 2 La modalidad Instagram Plus permite ocultar el rastro de visualización en las historias de los contactos mediante la función de previsualización. Instagram

La tipografía de la biografía admite fuentes personalizadas y el menú interno habilita la modificación del ícono de acceso directo de la aplicación con diseños exclusivos desarrollados por creadores de contenido. Aunque el director ejecutivo Adam Mosseri suele comunicar estos cambios lógicos en sus canales oficiales, el documento de la corporación aclara que las cuentas básicas mantendrán el ingreso gratuito habitual, dejando este paquete premium como una alternativa para creadores y profesionales.

El despliegue global de Instagram Plus comenzó de forma simultánea en diferentes regiones geográficas. La firma busca diversificar sus ingresos directos mediante este modelo de suscripción, emulando los pasos de otras redes sociales competidoras que cobran un canon mensual a cambio de otorgar funciones adicionales de visibilidad, estadísticas detalladas y seguridad dentro de la interfaz virtual.