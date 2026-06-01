Meta lanzó versiones pagas de Facebook, Instagram y WhatsApp: qué funciones incluyen y cuánto costarán

Meta comenzó a desplegar una nueva estrategia para sus principales redes sociales y aplicaciones de mensajería. La empresa anunció oficialmente el lanzamiento de planes pagos para Facebook, Instagram y WhatsApp , una modalidad que busca sumar funciones exclusivas y abrir una nueva fuente de ingresos en medio de su fuerte apuesta por la inteligencia artificial.

La iniciativa fue presentada bajo el nombre Meta One e incluye versiones premium de las plataformas más utilizadas del ecosistema digital de la compañía: Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus.

Según explicó Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, las suscripciones están pensadas para quienes quieran acceder a herramientas avanzadas, nuevas formas de interacción y funciones vinculadas a IA que comenzarán a incorporarse progresivamente.

De acuerdo con la información difundida por medios especializados internacionales, las suscripciones tendrán distintos valores según la plataforma. Instagram Plus y Facebook Plus costarán 3,99 dólares mensuales, mientras que WhatsApp Plus tendrá un precio de 2,99 dólares por mes.

Desde Meta aclararon que las aplicaciones continuarán siendo gratuitas y que el acceso a estas versiones será completamente opcional.

Qué funciones nuevas tendrán las versiones pagas

Las herramientas premium estarán orientadas principalmente a mejorar la experiencia de interacción y personalización dentro de las plataformas. En Instagram Plus, por ejemplo, los usuarios podrán extender la duración de sus historias por 24 horas adicionales y visualizar historias ajenas sin aparecer en la lista de vistas.

Facebook Plus incorporará funciones similares vinculadas a la privacidad y visibilidad de contenidos.

En el caso de WhatsApp Plus, la versión paga permitirá fijar una mayor cantidad de chats y acceder a stickers exclusivos, entre otras funciones que Meta planea ampliar con futuras actualizaciones.

La compañía también adelantó que algunos servicios vinculados a Meta AI comenzarán a integrarse dentro de estos planes premium.

La apuesta de Meta por la inteligencia artificial

El lanzamiento ocurre en un momento clave para Meta, que durante los últimos meses aceleró inversiones millonarias en inteligencia artificial para competir con gigantes tecnológicos como OpenAI, Google y Microsoft.

Analistas del sector consideran que las nuevas suscripciones forman parte de una estrategia para diversificar ingresos y monetizar herramientas avanzadas dentro de sus plataformas más populares.

En paralelo, Meta busca fortalecer la integración de IA en redes sociales, mensajería y generación de contenidos, una tendencia que ya comenzó a transformar el funcionamiento de las principales aplicaciones digitales del mundo.

redes sociales

La reacción de los usuarios en redes sociales

El anuncio generó rápidamente repercusión en redes y despertó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos consideran atractivas ciertas funciones vinculadas a privacidad y personalización, otros cuestionaron la idea de sumar pagos dentro de aplicaciones que históricamente fueron gratuitas.

“Nadie pidió esto”, “deberían pagarnos por usar nuestros datos” y “quieren que eliminemos nuestras cuentas” fueron algunas de las respuestas que comenzaron a viralizarse tras la presentación oficial.

Por ahora, Meta no confirmó una fecha exacta para la expansión global de las suscripciones, aunque la compañía ya inició pruebas y despliegues graduales en distintos mercados.