Volvieron las recetas de la abuela: los platos argentinos que arrasan en las redes

Durante años quedaron opacadas por el delivery, las recetas rápidas y las tendencias gourmet. Pero este invierno, las comidas de olla, los postres caseros y las recetas heredadas volvieron a ocupar un lugar central en las cocinas argentinas.

El fenómeno no solo se ve en las mesas familiares: también explota en TikTok, Instagram y YouTube, donde miles de usuarios comenzaron a compartir preparaciones tradicionales que remiten directamente a la cocina de las abuelas.

En medio de las bajas temperaturas y una creciente necesidad de volver a lo simple, platos clásicos argentinos como el pastel de papa, el arroz con leche, los guisos y las tortas fritas se transformaron otra vez en protagonistas.

Las búsquedas y videos relacionados con: “comida de la abuela”, “recetas de invierno”, “comidas de olla”, y “recetas tradicionales argentinas” crecieron fuertemente durante las últimas semanas en redes sociales.

En TikTok, por ejemplo, se viralizaron especialmente: guisos de lentejas, pastel de papa bien gratinado, sopa paraguaya, arroz con leche, budines caseros, y tortas fritas hechas en sartén o disco.

Muchos creadores de contenido gastronómico comenzaron incluso a abandonar las recetas ultraprocesadas o “fitness” para volver a platos más emocionales y familiares.

El regreso del pastel de papa

Uno de los platos que más reapareció este invierno es el clásico pastel de papa argentino. Con puré gratinado, carne picada condimentada y una cocción lenta, volvió a instalarse como una de las comidas favoritas para los días fríos.

En redes sociales abundan además los debates sobre: si lleva aceitunas, huevo, azúcar arriba del puré, o queso gratinado.

Pastel de papas clásico receta infalible Pastel de papas.

Guisos: el gran símbolo del invierno argentino

El guiso de lentejas volvió con fuerza tanto en hogares como en bodegones y restaurantes. Lo mismo ocurrió con: locros patrios, mondongo, y estofados tradicionales. Además de ser comidas asociadas al invierno, muchas personas comenzaron a elegirlas porque permiten cocinar abundante y compartir.

Guiso de lentejas casero, la receta perfecta Guiso de lentejas casero. Imagen creada con IA - MDZ

Arroz con leche y postres de infancia

Los postres tradicionales también viven un revival. El arroz con leche aparece hoy como uno de los contenidos gastronómicos más compartidos en redes sociales durante los días fríos. Las versiones más populares son las clásicas: con canela, cáscara de limón y cocción lenta.

También reaparecieron: flan casero, budín de pan, natillas, y vigilantes con queso y dulce.

arroz-con-leche.jpg Arroz con leche y canela. Jenny Rodríguez

Tortas fritas y mate: la dupla que nunca falla

Pocas recetas representan tanto al invierno argentino como las tortas fritas. Cada vez que baja la temperatura o aparece la lluvia, las redes sociales se llenan de fotos y videos de mates, masa casera, fritura y azúcar espolvoreada.

En provincias como Mendoza, además, siguen muy ligadas a escapadas de montaña, Potrerillos, Cacheuta y tardes de abrigo.

Prueba una tradición Argentina, tortas fritas con mates Tortas fritas argentinas clásicas, crujientes y deliciosas. Shutterstock

Por qué volvieron estas comidas

Especialistas en tendencias gastronómicas explican que el regreso de estas recetas tiene mucho que ver con nostalgia, necesidad de confort, cocina emocional, inflación y búsqueda de comidas rendidoras.

En un contexto donde muchas personas buscan reducir gastos y volver a hábitos más simples, las recetas tradicionales recuperaron valor. Además, existe un fuerte componente afectivo: son comidas asociadas a la infancia, las reuniones familiares y los inviernos en casa.

La cocina emocional gana terreno

El fenómeno refleja también un cambio cultural. Después de años dominados por hamburguesas gigantes, recetas virales imposibles, brunches estéticos y delivery permanente, muchas personas comenzaron a reconectar con preparaciones simples y caseras.

Por eso hoy las recetas que más interacción generan no son necesariamente las más sofisticadas, sino aquellas capaces de despertar memoria afectiva.