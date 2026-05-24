Empanadas árabes: una de las recetas clásicas que nunca falla
Las empanadas árabes son una de las recetas más queridas de la cocina argentina, un plato que nadie puede resistirse y que encanta a todos.
Las empanadas árabes, también conocidas como fatay, son una preparación muy popular en Argentina gracias a la influencia de la inmigración de Medio Oriente. Estas recetas tradicionales se caracterizan por su masa suave y su relleno de carne picada condimentada con limón y especias, que le aporta un sabor único y muy aromático.
Dentro de la cocina argentina, las empanadas árabes se han convertido en un clásico de panaderías y reuniones familiares. Podrás preparar una versión casera sencilla, con pocos ingredientes y un resultado jugoso y delicioso, ideal para compartir en cualquier ocasión.
FICHA
Ingredientes
- 12 discos de masa para empanadas
- 500 g de carne picada vacuna
- 1 cebolla grande
- Jugo de 2 limones
- 1 cucharadita de comino
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- En un bol, mezclá la carne picada, la cebolla finamente picada, el jugo de limón, el comino, la sal y la pimienta. Dejá reposar la preparación durante 15 minutos.
- Colocá una porción del relleno sobre cada uno de los discos de masa para empanadas.
- Cerrá las empanadas formando el clásico triángulo abierto de las fatay, dejando parte del relleno visible en el centro.
- Distribuilas en una placa para horno y cocinalas en horno precalentado a 220 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que la masa esté dorada.
- Retiralas del horno y servilas calientes, acompañadas con gajos de limón si lo deseás.