Presenta:

Tendencias

|

recetas

Empanadas árabes: una de las recetas clásicas que nunca falla

Las empanadas árabes son una de las recetas más queridas de la cocina argentina, un plato que nadie puede resistirse y que encanta a todos.

Candela Spann

Empanadas árabes: preparalas e incluílas en tu libro de recetas

Empanadas árabes: preparalas e incluílas en tu libro de recetas

Shutterstock

Las empanadas árabes, también conocidas como fatay, son una preparación muy popular en Argentina gracias a la influencia de la inmigración de Medio Oriente. Estas recetas tradicionales se caracterizan por su masa suave y su relleno de carne picada condimentada con limón y especias, que le aporta un sabor único y muy aromático.

Dentro de la cocina argentina, las empanadas árabes se han convertido en un clásico de panaderías y reuniones familiares. Podrás preparar una versión casera sencilla, con pocos ingredientes y un resultado jugoso y delicioso, ideal para compartir en cualquier ocasión.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Árabe-Argentina

Ingredientes

  • 12 discos de masa para empanadas 12 discos de masa para empanadas
  • 500 g de carne picada vacuna 500 g de carne picada vacuna
  • 1 cebolla grande 1 cebolla grande
  • Jugo de 2 limones Jugo de 2 limones
  • 1 cucharadita de comino 1 cucharadita de comino
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
Pasos
  • En un bol, mezclá la carne picada, la cebolla finamente picada, el jugo de limón, el comino, la sal y la pimienta. Dejá reposar la preparación durante 15 minutos. En un bol, mezclá la carne picada, la cebolla finamente picada, el jugo de limón, el comino, la sal y la pimienta. Dejá reposar la preparación durante 15 minutos.
  • Colocá una porción del relleno sobre cada uno de los discos de masa para empanadas. Colocá una porción del relleno sobre cada uno de los discos de masa para empanadas.
  • Cerrá las empanadas formando el clásico triángulo abierto de las fatay, dejando parte del relleno visible en el centro. Cerrá las empanadas formando el clásico triángulo abierto de las fatay, dejando parte del relleno visible en el centro.
  • Distribuilas en una placa para horno y cocinalas en horno precalentado a 220 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que la masa esté dorada. Distribuilas en una placa para horno y cocinalas en horno precalentado a 220 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que la masa esté dorada.
  • Retiralas del horno y servilas calientes, acompañadas con gajos de limón si lo deseás. Retiralas del horno y servilas calientes, acompañadas con gajos de limón si lo deseás.

Archivado en

Notas Relacionadas