El postre para este 9 de Julio: mazamorra con leche evocando las recetas de la abuela
Reviví el sabor de tu infancia con este postre sencillo: receta de mazamorra con leche, un clásico de la cocina argentina para celebrar el 9 de Julio.
Hoy te presentamos un postre con historia la mazamorra con leche es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía argentina y latinoamericana. Elaborada con maíz blanco, leche y un delicado toque de vainilla y canela, conquista por su textura cremosa y su sabor casero. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina criolla, la mazamorra ocupa un lugar especial por su sencillez y por ser un postre tan nutritivo como reconfortante. Seguí el paso a paso y prepará una mazamorra suave, bien cremosa y perfecta para disfrutar tibia o fría.
FICHA
Tiempo de cocción
1 hora 30 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 45 minutos (más el remojo)
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 300 gr de maíz blanco partido para mazamorra
- 1 litro de leche
- 500 ml de agua
- 150 gr de azúcar
- 1 rama de canela
- Cáscara de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Canela en polvo para servir
Pasos
- Lavá el maíz blanco y dejalo en remojo durante 12 horas en abundante agua.
- Escurrilo y colocá el maíz en una olla junto con los 500 ml de agua. Cociná a fuego medio hasta que esté bien tierno, aproximadamente 1 hora.
- Incorporá la leche, el azúcar, la rama de canela y la cáscara de limón.
- Cociná durante 25 a 30 minutos, revolviendo frecuentemente para evitar que la preparación se pegue en el fondo de la olla.
- Retirá la canela y la cáscara de limón.
- Agregá la esencia de vainilla y mezclá bien.
- Serví la mazamorra tibia o fría, espolvoreada con canela en polvo.