Así se prepara una merienda deliciosa: cuadraditos de manzana sin harina ni azúcar
Encontrá la receta perfecta para una merienda saludable con estos deliciosos cuadraditos de manzana, ideales para cuidarte sin renunciar al sabor.
Los cuadraditos de manzana sin harina ni azúcar son una alternativa ideal para quienes buscan un bocado dulce elaborado con ingredientes simples y el dulzor natural de la fruta. Esta es una de las recetas perfectas para la merienda, ya que ofrece una textura húmeda y un sabor casero sin necesidad de utilizar harina refinada ni azúcar.
Cada vez son más quienes incorporan preparaciones de este tipo a la cocina saludable por su practicidad y valor nutricional. Los cuadraditos de manzana sin harina ni azúcar pueden prepararse con anticipación, conservarse en la heladera y disfrutarse durante varios días como desayuno, colación o postre. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 3 manzanas medianas
- 2 huevos
- 1 taza de avena fina
- ½ taza de leche o bebida vegetal
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela (opcional)
- Encender el horno a 180 °C. Pelar las manzanas y rallarlas o cortarlas en cubos pequeños, según la textura que se prefiera.
- En un recipiente, batir los huevos junto con la leche y la esencia de vainilla. Agregar la avena fina, el polvo para hornear y la canela, mezclando hasta integrar.
- Incorporar las manzanas a la preparación y revolver hasta distribuirlas de manera uniforme.
- Verter la mezcla en un molde rectangular previamente aceitado o cubierto con papel para hornear y alisar la superficie.
- Cocinar durante 30 a 35 minutos, dejar enfriar completamente y cortar en cuadrados antes de servir.