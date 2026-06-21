Delicias sin harina ni azúcar: así preparás cuadraditos dulces de limón perfectos
Los cuadraditos dulces de limón sin harinas ni azúcar son una receta ideal para quienes cuidan su alimentación, además están listos en pocos minutos.
Los cuadraditos dulces de limón sin azúcar y sin harinas son una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de un postre fresco y delicioso sin incorporar azúcar refinada. Esta es una de las recetas que combina una base suave con una crema cítrica y aromática, logrando un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez.
Ideales para acompañar el mate, el té o el café, los cuadraditos dulces de limón sin azúcar y sin harinas se han vuelto cada vez más populares dentro de la cocina saludable. Además de ser fáciles de preparar, ofrecen una opción liviana para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar al sabor.
FICHA
Ingredientes
- 200 g de harina de almendras
- 60 g de manteca derretida
- 2 cucharadas de endulzante apto para horno
- 3 huevos
- 120 ml de jugo de limón
- Ralladura de 1 limón
- 80 g de endulzante apto para horno
- 1 cucharada de maicena
- Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar la harina de avena, la harina de almendras, la manteca derretida y las 2 cucharadas de endulzante hasta formar una masa arenosa.
- Distribuir la mezcla en una fuente rectangular pequeña, presionando para formar una base compacta. Hornear durante 12 minutos y retirar.
- En un recipiente, batir los huevos junto con el jugo de limón, la ralladura de limón, el endulzante apto para horno y la maicena hasta integrar.
- Verter el relleno sobre la base precocida y regresar al horno durante 15 a 18 minutos, o hasta que el centro esté firme.
- Dejar enfriar completamente y llevar a la heladera durante al menos una hora.
- Cortar en cuadrados y servir bien fríos.