Manzanas con canela al horno: la receta más fácil y rápida de preparar

Esta receta parece más elaboradas de lo que es, y consiste de manzanas enteras que se hornean hasta que se ablandan y luego se caramelizan. Lo más importante está en cortar un sombrerito en la parte superior para que el vapor escape y la manzana no reviente, y en untar manteca en la cavidad para que el azúcar se derrita y forme una salsa caramelo en el fondo. Verás que son cinco minutos de preparación y que el horno hace el resto. ¡Manos a la obra!