Manzanas con canela al horno: la receta más fácil y rápida de preparar
Con solo 5 minutos de preparación, esta receta de manzanas al horno con canela es perfecta para sorprender a todos con su sabor.
Esta receta parece más elaboradas de lo que es, y consiste de manzanas enteras que se hornean hasta que se ablandan y luego se caramelizan. Lo más importante está en cortar un sombrerito en la parte superior para que el vapor escape y la manzana no reviente, y en untar manteca en la cavidad para que el azúcar se derrita y forme una salsa caramelo en el fondo. Verás que son cinco minutos de preparación y que el horno hace el resto. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
- 4 manzanas grandes
- 4 cucharadas de manteca, en cubos
- 4 cucharadas de azúcar moreno
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1/4 taza de nueces picadas
- 1/4 taza de pasas de uva (opcional)
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno. Llevá a 180°C.
- Lavá las manzanas y secálas. Con un cuchillo afilado, cortá un sombrerito circular de 3 cm de diámetro en la parte superior de cada una. Reservá los sombreritos. Con una cuchara pequeña o un descorazonador, vaciá el centro de cada manzana, dejando aproximadamente 1 cm de pulpa en las paredes. No llegues al fondo: la base debe quedar cerrada para que retenga el jugo.
- Colocá una cucharada de manteca dentro de cada cavidad. Mezclá el azúcar moreno con la canela y las nueces. Rellená cada manzana con la mezcla, presionando ligeramente. Si usás pasas, mezclalas con las nueces.
- Colocá las manzanas en una fuente para horno, dejando espacio entre ellas. Tapá con sus respectivos sombreritos. Verté media taza de agua en el fondo de la fuente: esto evita que se peguen y crea vapor para que se ablanden.
- Llevá al horno por 35-40 minutos hasta que las manzanas estén tiernas al pinchar con un cuchillo y la piel, ligeramente arrugada y dorada. El azúcar y la manteca se habrán derretido en una salsa caramelo en el fondo de cada manzana.
- Retirá del horno. Dejá reposar 5 minutos. Serví cada manzana en un plato hondo, vertiendo el jugo del fondo de la fuente por encima. ¡Y listo!