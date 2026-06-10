Presenta:

Estilo

|

Receta

Manzanas con canela al horno: la receta más fácil y rápida de preparar

Con solo 5 minutos de preparación, esta receta de manzanas al horno con canela es perfecta para sorprender a todos con su sabor.

MDZ Estilo

Prepará las manzanas al horno más ricas.

Prepará las manzanas al horno más ricas.

Esta receta parece más elaboradas de lo que es, y consiste de manzanas enteras que se hornean hasta que se ablandan y luego se caramelizan. Lo más importante está en cortar un sombrerito en la parte superior para que el vapor escape y la manzana no reviente, y en untar manteca en la cavidad para que el azúcar se derrita y forme una salsa caramelo en el fondo. Verás que son cinco minutos de preparación y que el horno hace el resto. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (4 porciones)

  • 4 manzanas grandes
  • 4 cucharadas de manteca, en cubos
  • 4 cucharadas de azúcar moreno
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1/4 taza de nueces picadas
  • 1/4 taza de pasas de uva (opcional)
Manzanas con canela al horno 2
Una receta fácil para un postre riquísimo.

Una receta fácil para un postre riquísimo.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno. Llevá a 180°C.
  2. Lavá las manzanas y secálas. Con un cuchillo afilado, cortá un sombrerito circular de 3 cm de diámetro en la parte superior de cada una. Reservá los sombreritos. Con una cuchara pequeña o un descorazonador, vaciá el centro de cada manzana, dejando aproximadamente 1 cm de pulpa en las paredes. No llegues al fondo: la base debe quedar cerrada para que retenga el jugo.
  3. Colocá una cucharada de manteca dentro de cada cavidad. Mezclá el azúcar moreno con la canela y las nueces. Rellená cada manzana con la mezcla, presionando ligeramente. Si usás pasas, mezclalas con las nueces.
  4. Colocá las manzanas en una fuente para horno, dejando espacio entre ellas. Tapá con sus respectivos sombreritos. Verté media taza de agua en el fondo de la fuente: esto evita que se peguen y crea vapor para que se ablanden.
  5. Llevá al horno por 35-40 minutos hasta que las manzanas estén tiernas al pinchar con un cuchillo y la piel, ligeramente arrugada y dorada. El azúcar y la manteca se habrán derretido en una salsa caramelo en el fondo de cada manzana.
  6. Retirá del horno. Dejá reposar 5 minutos. Serví cada manzana en un plato hondo, vertiendo el jugo del fondo de la fuente por encima. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas