Receta de almendrados de convento: uno de los dulces más emblemáticos de España
Elaborados en conventos españoles, son uno de los dulces tradicionales que se distinguen por su sabor a almendra y su receta ancestral.
Los almendrados de convento son uno de esos dulces de toda la vida que forman parte del recetario más tradicional de España. Elaborados con pocos ingredientes y mucho mimo, destacan por su intenso sabor a almendra, Son habituales en obradores artesanos y conventos, donde las recetas se han transmitido de generación en generación.
Perfectos para acompañar un café, una sobremesa tranquila o una merienda casera, estos pequeños bocados de almendras tienen un encanto especial que recuerda a la repostería más auténtica de nuestro país.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería conventual española
Ingredientes
- 250 g de almendra molida
- 150 g de azúcar
- 2 claras de huevo
- Ralladura de 1 limón (opcional)
Pasos
- Precalienta el horno a 180 °C. Mezcla la almendra molida, el azúcar y la ralladura de limón en un cuenco.
- Añade las claras de huevo y mezcla hasta obtener una masa homogénea y ligeramente pegajosa.
- Forma pequeñas porciones con ayuda de una cuchara o con las manos y colócalas sobre una bandeja forrada con papel de hornear.
- Hornea durante 12 a 15 minutos, hasta que los almendrados estén ligeramente dorados.
- Déjalos enfriar sobre una rejilla antes de servir.