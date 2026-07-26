3 ejercicios: la rutina de 5 minutos para tonificar las piernas en adultos mayores

Mantener la autonomía en la vejez es clave para la salud: una rutina de 5 minutos y sin pesas ayuda a tonificar las piernas y ganar estabilidad.

El entrenamiento de fuerza es indispensable para prevenir la pérdida de masa muscular que suele acompañar al paso de los años. Aunque existe el mito extendido de que al llegar a una edad avanzada hay que reducir la actividad física, la ciencia demuestra que mantenerse en movimiento es fundamental para conservar la autonomía.

En redes sociales se volvió viral una rutina corta pero efectiva, diseñada para adultos mayores que buscan tonificar sus piernas y ganar estabilidad. Para realizarla no se necesitan pesas ni equipamiento complejo: solo hace falta un punto de apoyo firme —como una mesa, silla o mesada— y cinco minutos al día.

Antes de comenzar, se aconseja consultar con un profesional de la salud y suspender los movimientos ante cualquier molestia o dolor agudo.

El ejercicio para piernas que se puede hacer en casa. Archivo Los 3 ejercicios fundamentales para tonificar las piernas El primer ejercicio son las sentadillas con apoyo. Consiste en sujetarse de la mesada, ubicar los pies con una separación apenas mayor al ancho de las caderas y apuntar las puntas ligeramente hacia afuera. Desde esa posición, tenés que agacharte lentamente con la espalda erguida, bajando hasta donde la articulación lo permita cómodamente, para luego impulsarte contra el suelo y regresar a la postura inicial.

El segundo movimiento es la elevación de gemelos. Este ejercicio es clave para la movilidad diaria y favorece el retorno venoso. Para ejecutarlo, hay que pararse de frente al punto de apoyo y elevar ambos talones del suelo hasta quedar en puntas de pie, contrayendo la pantorrilla por un segundo antes de bajar.