Ejercicios sin impacto: la rutina en casa ideal para mayores de 50 años y personas con molestias articulares

Esta rutina de nueve ejercicios sin impacto, inspirada en el método pilates, es recomendada para mayores de 50 años y personas con problemas articulares.

Las rutinas de ejercicio sin impacto son cada vez más elegidas porque trabajan la movilidad, la fuerza y la resistencia sin comprometer las articulaciones y minimizando el riesgo de lesiones. Además, resultan efectivas para activar todos los grupos musculares en una sola sesión.

Este tipo de entrenamiento es especialmente recomendado para mayores de 50 años, ya que ayuda a mantener la masa muscular y preservar la densidad ósea sin necesidad de saltar o correr. Asimismo, es una alternativa útil para personas en proceso de rehabilitación, con molestias articulares o problemas en el suelo pélvico.

La rutina con 9 ejercicios para hacer en casa Inspirada en el método pilates, esta secuencia reúne nueve ejercicios clave:

Plancha del oso con rotación

Zancada lateral

Press de talón en cuclillas

Plancha lateral codo a rodilla

Sentadilla sumo con elevación de talones

Zancada lateral cruzada

Aducción de pierna

Guerrero III

Zancada con press de talón El pilates es una disciplina que ayuda a mejorar la postura y controlar la respiración. Shutterstock El pilates es una disciplina apta para todas las edades que fortalece el core, mejora la postura, alivia dolores de espalda y aumenta la flexibilidad. Su popularidad radica en la integración del trabajo físico con la respiración consciente, lo que contribuye a prevenir molestias musculares y reducir el estrés diario.