Cómo mejorar el equilibrio después de los 60 con ejercicios simples en casa
Una rutina breve, sin aparatos y con apoyo de una pared o silla puede fortalecer las piernas, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas.
Con los años, algunos movimientos que antes salían de manera automática empiezan a pedir más atención. Bajarse de la cama, subir un cordón o girar mientras se camina pueden poner a prueba la estabilidad. La buena noticia es que el equilibrio también se entrena y no hace falta convertir la casa en un gimnasio.
Una pared despejada, el respaldo de una silla firme y unos minutos alcanzan para comenzar. El objetivo no es sostener posturas imposibles ni completar una cantidad determinada de repeticiones, sino recuperar confianza en los movimientos cotidianos. Los ejercicios que fortalecen las piernas y trabajan la estabilidad forman parte de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para reducir el riesgo de caídas.
Los primeros movimientos para ganar confianza
La rutina puede arrancar con 1. el traslado de peso: de pie y con las piernas separadas, se lleva lentamente el cuerpo hacia un lado y luego hacia el otro. Después llega 2. la elevación de talones, que consiste en ponerse en puntas de pie, sostenerse unos segundos y volver a bajar sin dejarse caer.
El movimiento contrario es 3. levantar las puntas, manteniendo los talones apoyados. Para 4. marchar sin avanzar, hay que subir una rodilla y luego la otra, con pasos tranquilos y el torso derecho. La primera parte termina con 5. la caminata lateral: diez pasos hacia un costado y otros diez de regreso. Aunque parezcan gestos pequeños, obligan al cuerpo a repartir mejor el peso y reaccionar ante cada cambio de posición.
Cinco ejercicios para sumar cuando aparece más seguridad
El siguiente paso es 6. caminar en línea, apoyando el talón de un pie delante de la punta del otro. No hace falta avanzar demasiado: cinco pasos bien controlados son más útiles que cruzar rápidamente toda la habitación. El ejercicio 7. sostenerse sobre una pierna puede empezar con una mano apoyada y una elevación de apenas cinco segundos. En 8. sentarse y levantarse, se utiliza una silla firme y se intenta controlar tanto la subida como el descenso. Luego puede practicarse 9. subir un escalón bajo, siempre cerca de una baranda. La secuencia se completa con 10. pequeños giros del torso hacia ambos lados, sin mover bruscamente los pies. El Servicio Nacional de Salud británico incluye varios de estos movimientos en sus rutinas domésticas de movilidad.
No es necesario hacerlos todos juntos. Durante los primeros días se pueden elegir cuatro o cinco y repetirlos hasta conocer bien cada movimiento. Dos o tres sesiones semanales, cortas y sin apuro, resultan más fáciles de sostener que una práctica extensa. Cuando el ejercicio deja de generar inseguridad, se puede sumar alguna repetición o permanecer unos segundos más en la misma postura. Sacar el apoyo demasiado pronto no acelera el progreso. Al contrario, puede terminar en un susto evitable.
Las señales que indican que hay que detenerse
El lugar elegido debe estar iluminado, sin alfombras sueltas, cables ni muebles que dificulten el paso. También es importante usar calzado cerrado, con una suela que no resbale. Si aparece dolor, mareo, falta de aire o una sensación repentina de debilidad, la práctica debe interrumpirse.
Quienes hayan sufrido caídas recientes o tengan problemas neurológicos, visuales, cardíacos o articulares necesitan consultar previamente con un médico o kinesiólogo. Entrenar el equilibrio no significa desafiarlo al límite: la meta es moverse con más seguridad y conservar la autonomía en las tareas de todos los días.