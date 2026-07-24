Cómo mejorar el equilibrio después de los 60 con ejercicios simples en casa

Una rutina breve, sin aparatos y con apoyo de una pared o silla puede fortalecer las piernas, mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas.

Con los años, algunos movimientos que antes salían de manera automática empiezan a pedir más atención. Bajarse de la cama, subir un cordón o girar mientras se camina pueden poner a prueba la estabilidad. La buena noticia es que el equilibrio también se entrena y no hace falta convertir la casa en un gimnasio.

Una pared despejada, el respaldo de una silla firme y unos minutos alcanzan para comenzar. El objetivo no es sostener posturas imposibles ni completar una cantidad determinada de repeticiones, sino recuperar confianza en los movimientos cotidianos. Los ejercicios que fortalecen las piernas y trabajan la estabilidad forman parte de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para reducir el riesgo de caídas.

Los primeros movimientos para ganar confianza La rutina puede arrancar con 1. el traslado de peso: de pie y con las piernas separadas, se lleva lentamente el cuerpo hacia un lado y luego hacia el otro. Después llega 2. la elevación de talones, que consiste en ponerse en puntas de pie, sostenerse unos segundos y volver a bajar sin dejarse caer.

El movimiento contrario es 3. levantar las puntas, manteniendo los talones apoyados. Para 4. marchar sin avanzar, hay que subir una rodilla y luego la otra, con pasos tranquilos y el torso derecho. La primera parte termina con 5. la caminata lateral: diez pasos hacia un costado y otros diez de regreso. Aunque parezcan gestos pequeños, obligan al cuerpo a repartir mejor el peso y reaccionar ante cada cambio de posición.

Shutterstock Cinco ejercicios para sumar cuando aparece más seguridad El siguiente paso es 6. caminar en línea, apoyando el talón de un pie delante de la punta del otro. No hace falta avanzar demasiado: cinco pasos bien controlados son más útiles que cruzar rápidamente toda la habitación. El ejercicio 7. sostenerse sobre una pierna puede empezar con una mano apoyada y una elevación de apenas cinco segundos. En 8. sentarse y levantarse, se utiliza una silla firme y se intenta controlar tanto la subida como el descenso. Luego puede practicarse 9. subir un escalón bajo, siempre cerca de una baranda. La secuencia se completa con 10. pequeños giros del torso hacia ambos lados, sin mover bruscamente los pies. El Servicio Nacional de Salud británico incluye varios de estos movimientos en sus rutinas domésticas de movilidad.