Fallo histórico: condenan a una ART a pagar $351 millones por un infarto sufrido en el trabajo

Un fallo histórico sorprende. Es que la Justicia condenó a la ART Federación Patronal Seguros a pagar más de $351 millones a un trabajador que sufrió un infarto mientras cumplía tareas en una empresa de La Plata. Como consecuencia del episodio, quedó con graves secuelas neurológicas.

La causa fue impulsada por el abogado platense Matías Martínez, quien sostuvo que las deficiencias en la asistencia médica durante la emergencia agravaron el estado de salud del trabajador y fueron determinantes en el daño que sufrió.

Además de la indemnización, la sentencia reconoció una prestación mensual por gran invalidez. La víctima, César Fernández, padece una cuadriparesia y necesita asistencia permanente.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2021. Fernández trabajaba en la fábrica Albano Cozzuol S.A., en Ringuelet, cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, mareos y un importante malestar físico.

De acuerdo con el expediente judicial, el trabajador intentó recibir atención en la enfermería de la planta, pero el servicio estaba cerrado. Luego fue trasladado en un remís al Sanatorio Argentino y, durante el viaje, sufrió una descompensación seguida de un paro cardíaco.

Con el paso de las horas, el cuadro derivó en un importante daño neurológico. Fernández sufrió una cuadriparesia que redujo de manera significativa su movilidad y cambió por completo su vida cotidiana y la de su familia.

Durante el juicio, uno de los puntos centrales fue determinar si la ART había cumplido con sus obligaciones frente a una emergencia ocurrida en el lugar de trabajo. La demanda sostuvo que la falta de asistencia adecuada agravó las consecuencias del infarto.

El fallo marca un precedente

Los jueces concluyeron que existieron incumplimientos que influyeron directamente en el resultado del caso. Por ese motivo, reconocieron el hecho como un accidente laboral por ocasión del trabajo.

La sentencia fijó una indemnización de $285.980.239,88 más intereses, lo que elevó el monto total a $351.246.415,17. También ordenó el pago de una prestación mensual por gran invalidez debido a las secuelas que presenta el trabajador.

El fallo es considerado relevante porque adopta una interpretación amplia del concepto de "ocasión del trabajo". Los magistrados entendieron que, aunque el infarto pueda estar relacionado con otros factores, la falta de asistencia médica adecuada durante la emergencia fue determinante para agravar las consecuencias y justificó la responsabilijdad de la ART.