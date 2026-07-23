Fue despedido por un supuesto robo, demostró inocencia y recibió miles de dólares

Un trabajador fue despedido tras ser acusado de robar una galletita. Después demostró que la había pagado y la empresa tuvo que compensarlo.

Un trabajador de una planta automotriz de Estados Unidos vivió una situación inesperada después de ser despedido por un supuesto robo. La empresa lo acusó de llevarse una galletita sin pagar, pero semanas más tarde se comprobó que la compra sí había sido abonada y el caso dio un giro por completo.

El protagonista es Kurt Kromm, un electricista que llevaba 11 años en la compañía. Durante un turno de madrugada sufrió un bajón de azúcar, ya que es diabético, y decidió comprar un paquete de galletitas en una máquina de autoservicio instalada dentro de la fábrica.

El hombre fue despedido por "robar" una galletita. Cómo ocurrió el supuesto robo del trabajador Según contó el trabajador, el primer intento de pago con tarjeta mostró un error. Por ese motivo utilizó otra terminal, volvió a realizar la operación y se llevó el producto. Sin embargo, tiempo después fue citado por la empresa, que aseguró que las cámaras lo mostraban retirando la mercadería sin haber pagado.

Aunque explicó lo ocurrido, Kromm fue despedido y retirado de la planta por personal de seguridad. Convencido de que había actuado correctamente, revisó los movimientos de su cuenta bancaria y encontró el comprobante que acreditaba el pago de 1,95 dólares por las galletitas.

Con esa documentación, la empresa verificó la operación junto con la firma que administraba las máquinas expendedoras. Al confirmar que el pago se había efectuado, dejó sin efecto el despido y le ofreció reincorporarse a su puesto, además de abonarle los salarios correspondientes al tiempo que estuvo desvinculado.