Nuevo DNI electrónico: dónde y cómo sacar turno para obtenerlo

El nuevo DNI electrónico ya forma parte del sistema argentino de identificación y suma un chip sin contacto, grabado láser y una tarjeta de policarbonato. Para obtenerlo, el trámite conserva el circuito habitual: turno previo, atención presencial y seguimiento del ejemplar hasta el momento de la entrega.

La modificación entró en vigencia el 1° de febrero de 2026, de acuerdo con la Disposición 55/2026 del Renaper . Sin embargo, el reemplazo no es obligatorio: los documentos emitidos anteriormente mantienen su validez hasta la fecha indicada en cada tarjeta. La renovación anticipada para acceder al nuevo formato es voluntaria, aunque corresponde realizar el trámite ante un vencimiento, robo, extravío, deterioro, cambio de domicilio o actualización de edad.

El turno para los Centros de Documentación del Renaper se solicita mediante la aplicación o el sitio de Mi Argentina . Una vez iniciada la sesión, hay que ingresar en “Mis turnos”, buscar la palabra “DNI”, elegir la modalidad requerida y seleccionar una oficina, una fecha y un horario disponibles. El sistema permite reservar una cita para el titular de la cuenta o para otra persona. En los canales oficiales, la gestión aparece dentro de los trámites habituales de DNI y no como un turno separado para el ejemplar electrónico.

Otra posibilidad es acudir al Registro Civil correspondiente a la jurisdicción del domicilio. En ese caso, la modalidad de atención y la necesidad de reservar una cita dependen de cada provincia o municipio. Para los Centros del Renaper sí se requiere la constancia obtenida a través de Mi Argentina. Tras confirmar los datos, el usuario recibe por correo electrónico la información de la reserva y, cuando corresponda, el enlace para realizar el pago anticipado. El instructivo oficial recomienda conservar el comprobante para presentarlo durante la atención.

Las personas mayores de 14 años pueden llevar su DNI anterior si todavía lo conservan. En caso de robo o pérdida, también pueden presentar la denuncia, aunque ninguno de esos documentos constituye un requisito excluyente para pedir un nuevo ejemplar. Los menores de 14 deben concurrir con su padre, madre o tutor, quien tendrá que acreditar su identidad. Si asiste un representante legal, deberá sumar la documentación judicial o administrativa que demuestre la tutela, guarda o autorización correspondiente.

El tarifario vigente del Renaper establece un valor de $10.000 para el ejemplar regular de ciudadanos argentinos y de $20.000 para extranjeros. La modalidad exprés, con entrega dentro de las 96 horas hábiles, cuesta $26.000. El DNI 24 horas tiene un precio de $41.000, mientras que el trámite al instante alcanza los $57.000 y solo está disponible en oficinas habilitadas. Algunas gestiones, como el primer documento de personas nacidas en el país, continúan sin cargo.

Qué cambia con el chip del nuevo documento

Durante la cita se actualizan la fotografía, la firma y el domicilio declarado. Al finalizar, la persona recibe una constancia con el número que permite seguir el trámite por internet. El documento puede ser recibido en el domicilio por su titular o por otra persona mayor de 18 años que presente esa constancia. Si se acordó retirarlo en una oficina, también será necesario exhibirla.

El nuevo formato almacena datos biográficos y biométricos de manera encriptada y puede leerse mediante tecnología NFC. Además, permite verificar su autenticidad sin conexión a una base externa y funciona como documento de viaje dentro del Mercosur. Su estructura de policarbonato aumenta la resistencia al desgaste y dificulta la modificación de la fotografía o la información grabada. En el futuro, el chip también podría incorporar certificados de firma digital y nuevas funciones de identificación remota, según la información oficial del Renaper.