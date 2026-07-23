Cómo revivir un aloe vera en mal estado y evitar que se muera

El aloe vera (o sábila) es una de las suculentas más nobles y resistentes. Sin embargo, errores habituales como el encharcamiento, la escasez de luz directa o el uso de un sustrato inadecuado pueden arruinar de manera rápida la planta .

Cuando la planta pierde firmeza, cambia de color o muestra partes blandas, todavía hay tiempo de salvarla. Con una intervención rápida y los pasos adecuados, es posible regenerarla desde la base.

Las causas más frecuentes de deterioro en esta especie son el exceso de humedad, el mal drenaje y un sustrato muy apelmazado.

Para revertir el daño y estimular el brote de raíces sanas, hay que seguir este procedimiento técnico de recuperación. En primer lugar, retirar con delicadeza la planta de su contenedor y remover los restos de tierra adheridos. Analizar el estado de la base: si las raíces tienen tono oscuro, textura blanda o mal olor, se trata de una infección bacteriana o fúngica por encharcamiento.

Por otro lado, con una tijera bien afilada y desinfectada con alcohol , se puede remover todos los tejidos descompuestos, secos o marchitos. Conserva únicamente las partes firmes y de color verde saludable.

Luego hay que ubicar la planta sobre papel absorbente en un espacio a la sombra y bien ventilado durante 24 a 48 horas. Este reposo permite que las heridas de los cortes sellen correctamente, evitando el ingreso de patógenos al replantar.

Para replantar, hay que limpiar bien la maceta que debe tener drenaje y colocar una base de leca o piedras pequeñas en el fondo. Completar el llenado con un sustrato específico para cactus o suculentas, caracterizado por ser poroso y poroso.

Reposo hídrico

Se aconseja no poner agua inmediatamente después de trasplantarla. Aguardar entre 4 y 7 días para permitir que la base se adapte.

La maceta debe estar en un ambiente muy iluminado, pero resguardado de la radiación solar directa durante las primeras semanas.