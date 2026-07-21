Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio y agua oxigenada y por qué lo recomiendan

Las alternativas con menos químicos agresivos en los métodos de limpieza caseros ganan cada vez más adeptos. Entre los recursos más populares destaca la combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada, una solución versátil para eliminar la suciedad persistente.

La efectividad de este preparado reside en la sinergia de sus dos componentes principales. El bicarbonato actúa como un agente abrasivo sumamente delicado, ideal para desprender la mugre adherida sin rayar ni deteriorar los materiales.

Mientras que en el caso del agua oxigenada aporta poder desinfectante, antibacteriano y blanqueador.

El bicarbonato de sodio tiene un poder abrasivo.

Al integrarlos, se obtiene una pasta maleable apta para acondicionar desde azulejos en baños y cocinas hasta utensilios de cocina o manchas difíciles en prendas textiles. Además, esta mezcla resulta idónea para neutralizar malos olores y retirar óxido incrustado en distintas superficies.

Para elaborar la crema limpiadora en casa solo se requiere respetar una regla simple de proporciones:

-3 partes de bicarbonato de sodio por 1 parte de agua oxigenada (10 volúmenes).

Mezclando ambos ingredientes se logra una consistencia homogénea y lista para aplicar directamente sobre la zona a tratar.

Para tareas de limpieza más livianas, la pasta puede diluirse en agua según la superficie.

La tendencia hacia el cuidado del hogar sustentable no se agota en esta mezcla. La incorporación de jugo de limón junto al bicarbonato constituye otra variante natural de gran eficacia para potenciar la eliminación de grasa y desodorizar ambientes.