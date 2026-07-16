Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con orégano

En el mundo de los trucos caseros, el bicarbonato de sodio es el rey de la versatilidad. El orégano , por otro lado, suele reservarse para darle un toque especial a las comidas. Sin embargo, la combinación de ambos tiene una función clave.

Esta mezcla da vida a una de las soluciones más efectivas, económicas y ecológicas para neutralizar malos olores y mantener la frescura de los ambientes de forma 100% natural.

Esta fórmula no disfraza los olores con fragancias artificiales, sino que los elimina de raíz mientras aprovecha el profundo aroma herbal del orégano.

La magia de este truco radica en las propiedades complementarias de ambos ingredientes. A diferencia de los aerosoles comerciales que solo "tapan" la suciedad del aire, el bicarbonato actúa como un imán químico que absorbe la humedad y neutraliza las moléculas de los malos olores.

Mientras que el orégano no solo aporta una fragancia fresca y rústica , sino que además contiene compuestos naturales y aceites esenciales que actúan como un repelente natural contra diversos insectos y plagas.

Al ser una alternativa segura y libre de tóxicos, se puede colocar esta mezcla en los rincones más conflictivos de la cas como alacenas, cocina, placares, cerca del tacho de basura y espacios cerrados, entre otros.

Preparación

3 cucharadas de bicarbonato de sodio .

. 1 cucharada de orégano seco.

Recipientes pequeños abiertos o bolsitas de tela transpirable (como organza o lienzo).

En un frasco pequeño, colocar las tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Añadir la cucharada de orégano seco y mezclar bien. Colocar la preparación en los recipientes o en bolsitas de tela..