El truco casero para desengrasar las perillas de la cocina

La acumulación de grasa en las perillas de la cocina tiene solución con una pasta casera que se prepara de manera sencilla.

En el día a día de la limpieza del hogar, hay un sector que suele quedar en el olvido: las perillas de la cocina. Con el tiempo, este rincón se convierte en un imán para la grasa, los aceites y la suciedad.

Perillas de la cocina sin grasa Mantenerlas impecables no es solo una cuestión estética sino que también es clave para frenar la proliferación de bacterias, asegurar que giren sin trabas y estirar su vida útil. Para esto, no hace falta gastar en costosos productos químicos sino que un simple método casero con ingredientes de alacena promete dejarlas como nuevas.

Para preparar este potente limpiador casero, solo se necesitará reunir algunos elementos:

Bicarbonato de sodio : 2 cucharadas.

: 2 cucharadas. Detergente para platos: 1 cucharada.

para platos: 1 cucharada. Agua tibia: Un chorrito.

Herramientas: Un cepillo de dientes en desuso (de cerdas suaves) y un trapo de microfibra. La cocina quedará impecable con este truco. En primer lugar, retirar las perillas tirando de ellas suavemente hacia afuera. Luego en un recipiente pequeño mezclar el bicarbonato de sodio con el detergente. Añadir unas gotas de agua tibia hasta lograr una consistencia pastosa y densa.

Después cubrir las perillas con la pasta y dejar que repose entre 10 y 15 minutos para que ablande la grasa pesada. Usar el cepillo para frotar con precisión. Pasar las piezas por agua tibia, secar minuciosamente con el paño de microfibra y colocarlas de nuevo.