Para qué sirve rociar con vinagre los cubiertos y por qué lo recomiendan

La limpieza de cubiertos se simplifica con vinagre blanco, ya que es efectiva para devolver el esplendor original al metal.

El vinagre es un ingrediente indispensable en cualquier alacena, pero su utilidad va mucho más allá de las ensaladas. Este producto se ha consolidado como uno de los limpiadores ecológicos y caseros más versátiles para el mantenimiento del hogar.

Vinagre para los cubiertos Con el uso los tenedores, cuchillos y cucharas comienzan a lucir opacos o tienen marcas rebeldes que no salen con el lavado común. Aplicar un poco de vinagre es la solución ideal para devolverles su esplendor original sin dañarlos.

Vinagre, aliado de la limpieza. El secreto de este truco radica en el ácido acético que compone al vinagre blanco. Este elemento actúa como un disolvente natural capaz de remover sedimentos y suciedad rebelde sin la necesidad de recurrir a productos abrasivos o químicos costosos.

Es el aliado perfecto para el acero inoxidable. Por un lado, desintegra las marcas opacas que deja el secado al aire, remueve el sarro y los residuos de agua dura adheridos al metal, devuelve el aspecto pulido y reluciente a las piezas, elimina cualquier olor persistente que pueda haber quedado en los utensilios y logra hacer desaparecer las marcas de grasa que quedan al manipular la vajilla.