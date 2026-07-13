Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio y aceite de oliva

Esta combinación casera de bicarbonato de sodio y aceite de oliva promete ser un aliado efectivo para la limpieza de superficies grasas.

La mezla con bicarbonato de sodio es muy efectiva.

El aceite de oliva y el bicarbonato de sodio son dos productos de la despensa que, juntos, se transforman en un poderoso aliado para la limpieza. La fusión de ambos ingredientes crea una pasta suave capaz de remover la suciedad más difícil.

¿Por qué funciona esta combinación de bicarbonato de sodio y aceite de oliva? El éxito de esta fórmula casera radica en el equilibrio de sus componentes. En el caso del bicarbonato de sodio, actúa como un exfoliante suave que desprende la suciedad adherida sin lijar el material.

Mientras que el aceite de oliva penetra en las capas de grasitud vieja, aflojándolas y permitiendo que se deslicen con facilidad, aportando además un acabado brillante.

El bicarbonato de sodio es un aliado de la limpieza. istockphoto Esta mezcla es ideal para recuperar el brillo en superficies propensas a acumular grasitud, tales como el exterior y las puertas de los hornos, campanas extractoras de cocina, heladeras y electrodomésticos con acabado de acero inoxidable y utensilios de cocina con manchas persistentes.

Paso a paso: preparación y aplicación correcta Lograr este limpiador ecológico es muy sencillo y solo requiere seguir las proporciones. En un recipiente limpio, unir dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una cucharada de aceite de oliva. Revolver hasta lograr una consistencia pastosa y homogénea.