Adiós al olor a humedad en las toallas: el truco definitivo para recuperar la frescura

Para erradicar el olor a humedad de las toallas, se recomienda un lavado en dos ciclos con dos ingredientes que son la clave.

Con el uso y el paso del tiempo las toallas acumulan mal olor. Al estar en contacto constante con el agua, el tejido de estos paños retiene la humedad con mucha facilidad. Por suerte, no hace falta resignarse, sino que hay métodos caseros con vinagre que son la solución.

Limpieza de las toallas Para eliminar los malos olores impregnados, los especialistas recomiendan un procedimiento de lavado en dos etapas que aprovecha las propiedades de la química natural.

El primer paso consiste en iniciar un ciclo de lavado habitual con el detergente de siempre, pero incorporando una taza de vinagre blanco en el tambor. Este ingrediente actúa como un potente desinfectante y, además, ayuda a suavizar las fibras de forma natural.

Las toallas pueden recuperar su frescura. Fuente: IA Gemini. A continuación, se aconseja realizar un segundo ciclo corto agregando media taza de bicarbonato de sodio. Este compuesto cumple una función clave porque neutraliza los ácidos que causan el mal olor y aporta una profunda sensación de frescura a la tela. Una vez concluido el lavado, el secreto fundamental es tender las toallas inmediatamente al sol, ya que la radiación y el aire libre son infalibles para eliminar cualquier rastro de humedad residual atrapada entre los hilos.

A mediano plazo, la mejor estrategia no es limpiar, sino evitar que la humedad se acumule. Pequeñas modificaciones en la rutina diaria de orden pueden prolongar notablemente la vida útil y la higiene de los textiles.