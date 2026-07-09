Adiós al olor a humedad en las toallas: el truco definitivo para recuperar la frescura
Para erradicar el olor a humedad de las toallas, se recomienda un lavado en dos ciclos con dos ingredientes que son la clave.
Con el uso y el paso del tiempo las toallas acumulan mal olor. Al estar en contacto constante con el agua, el tejido de estos paños retiene la humedad con mucha facilidad. Por suerte, no hace falta resignarse, sino que hay métodos caseros con vinagre que son la solución.
Limpieza de las toallas
Para eliminar los malos olores impregnados, los especialistas recomiendan un procedimiento de lavado en dos etapas que aprovecha las propiedades de la química natural.
El primer paso consiste en iniciar un ciclo de lavado habitual con el detergente de siempre, pero incorporando una taza de vinagre blanco en el tambor. Este ingrediente actúa como un potente desinfectante y, además, ayuda a suavizar las fibras de forma natural.
A continuación, se aconseja realizar un segundo ciclo corto agregando media taza de bicarbonato de sodio. Este compuesto cumple una función clave porque neutraliza los ácidos que causan el mal olor y aporta una profunda sensación de frescura a la tela. Una vez concluido el lavado, el secreto fundamental es tender las toallas inmediatamente al sol, ya que la radiación y el aire libre son infalibles para eliminar cualquier rastro de humedad residual atrapada entre los hilos.
A mediano plazo, la mejor estrategia no es limpiar, sino evitar que la humedad se acumule. Pequeñas modificaciones en la rutina diaria de orden pueden prolongar notablemente la vida útil y la higiene de los textiles.
En primer lugar, los expertos aconsejan colgar la toalla completamente extendida en un lugar ventilado inmediatamente después de cada uso, desterrando por completo la costumbre de dejarlas hechas un bollo, colgadas detrás de la puerta del baño o acumuladas dentro del cesto de la ropa sucia.
Por otra parte, se recomienda programar un lavado completo al menos una vez por semana y evitar la tentación de sobrecargar el lavarropas. Cuando el tambor está demasiado lleno, el jabón no logra distribuirse de manera uniforme y el enjuague pierde eficiencia, por lo que a veces es una buena idea aplicar un ciclo de enjuague adicional.