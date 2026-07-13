Para qué sirve mezclar canela y vinagre: la solución que recomiendan los expertos

En la búsqueda de opciones sustentables para el mantenimiento del hogar, la combinación de ingredientes naturales está ganando cada vez más terreno. Una de las fórmulas más efectivas y sorprendentes que se volvió viral es la fusión de vinagre blanco y canela .

Este preparado no solo limpia a fondo, sino que elimina el fuerte olor a químico de los productos industriales, dejando una fragancia cálida en cada ambiente.

El éxito de este limpiador reside en las virtudes individuales de sus componentes, que potencian su acción al mezclarse. El vinagre , gracias a su acidez natural, es un excelente agente para cortar la grasa, eliminar bacterias, disolver el sarro y limpiar superficies de uso cotidiano sin dañarlas.

En cambio, la canela es una especia que aporta un perfume intenso y duradero que enmascara por completo el olor penetrante del vinagre . Además, contiene compuestos que actúan como un escudo natural contra ciertas plagas.

Este desinfectante casero tiene múltiples aplicaciones que van más allá de la limpieza tradicional. Por un lado, es ideal para neutralizar el olor a encierro, la humedad, las emanaciones de la cocina o las fragancias que dejan las mascotas.

La canela y el vinagre son una fórmula imbatible.

Por otra parte, el aroma resultante es sumamente molesto para hormigas, mosquitos y moscas, lo que lo convierte en un gran aliado para pulverizar en marcos de ventanas y puertas.

Paso a paso

Para lograr que la mezcla se integre correctamente y desprenda todo su aroma, se recomienda colocar dos o tres ramas de canela, una taza de vinagre blanco y una taza de agua de la canilla.

Colocar las ramas de canela en un frasco de vidrio limpio, verter el vinagre junto al agua y agitar con fuerza. Dejar reposar el frasco tapado entre 12 y 24 horas antes de pasarlo a un atomizador. Podés colar el líquido si preferís evitar cualquier residuo de la especia.

Este preparado mantiene su efectividad durante un período de 2 a 3 semanas.