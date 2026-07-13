Presenta:

Tendencias

|

vinagre

Para qué sirve mezclar canela y vinagre: la solución que recomiendan los expertos

La combinación de vinagre blanco y canela se populariza como un limpiador casero con muchas propiedades para aprovechar.

Agus Ruiz

Un limpiador con aroma fresco. Fuente: IA Gemini.

Un limpiador con aroma fresco. Fuente: IA Gemini.

En la búsqueda de opciones sustentables para el mantenimiento del hogar, la combinación de ingredientes naturales está ganando cada vez más terreno. Una de las fórmulas más efectivas y sorprendentes que se volvió viral es la fusión de vinagre blanco y canela.

Este preparado no solo limpia a fondo, sino que elimina el fuerte olor a químico de los productos industriales, dejando una fragancia cálida en cada ambiente.

Vinagre y canela

El éxito de este limpiador reside en las virtudes individuales de sus componentes, que potencian su acción al mezclarse. El vinagre, gracias a su acidez natural, es un excelente agente para cortar la grasa, eliminar bacterias, disolver el sarro y limpiar superficies de uso cotidiano sin dañarlas.

En cambio, la canela es una especia que aporta un perfume intenso y duradero que enmascara por completo el olor penetrante del vinagre. Además, contiene compuestos que actúan como un escudo natural contra ciertas plagas.

La canela y el vinagre son una f&oacute;rmula imbatible.

La canela y el vinagre son una fórmula imbatible.

Este desinfectante casero tiene múltiples aplicaciones que van más allá de la limpieza tradicional. Por un lado, es ideal para neutralizar el olor a encierro, la humedad, las emanaciones de la cocina o las fragancias que dejan las mascotas.

Por otra parte, el aroma resultante es sumamente molesto para hormigas, mosquitos y moscas, lo que lo convierte en un gran aliado para pulverizar en marcos de ventanas y puertas.

Paso a paso

Para lograr que la mezcla se integre correctamente y desprenda todo su aroma, se recomienda colocar dos o tres ramas de canela, una taza de vinagre blanco y una taza de agua de la canilla.

Colocar las ramas de canela en un frasco de vidrio limpio, verter el vinagre junto al agua y agitar con fuerza. Dejar reposar el frasco tapado entre 12 y 24 horas antes de pasarlo a un atomizador. Podés colar el líquido si preferís evitar cualquier residuo de la especia.

Este preparado mantiene su efectividad durante un período de 2 a 3 semanas.

Archivado en

Notas Relacionadas