Para qué sirve tirar vinagre en el inodoro una vez a la semana: por qué la ciencia respalda este truco

Mantener el baño reluciente y desinfectado es un gran desafío. Aunque las góndolas de los supermercados desbordan de limpiadores químicos que prometen milagros instantáneos, una tendencia está ganando terreno en los hogares: el uso del vinagre blanco para la limpieza .

En redes sociales, un método se convirtió en un auténtico fenómeno: verter vinagre blanco en el inodoro una vez a la semana. Lejos de ser un mito de internet, la ciencia respalda la química detrás de este hábito.

El secreto de su efectividad es su estructura química. El vinagre blanco contiene cerca de un 5% de ácido acético , un compuesto natural implacable contra los microorganismos que prosperan en la humedad.

Según investigaciones microbiológicas publicadas en la revista Scientifica, el ácido acético logra perforar las paredes celulares de bacterias domésticas comunes como la Salmonella o la Pseudomonas aeruginosa.

Al atomizar vinagre con regularidad en la taza y el borde del inodoro, se reduce drásticamente la presencia de gérmenes sin la necesidad de respirar los vapores asfixiantes de los desinfectantes industriales.

El vinagre neutraliza olores.

A diferencia de los desodorantes comerciales que solo camuflan los aromas desagradables con perfumes intensos, el vinagre los neutraliza desde la raíz. Su pH ácido altera el entorno de las bacterias que causan el mal olor, descomponiendo las moléculas olfativas para dejar un ambiente verdaderamente neutro.

Además, es el peor enemigo de las manchas amarillas. El agua corriente arrastra minerales como calcio y magnesio que, al acumularse, forman el famoso sarro. Esta superficie porosa no solo es antiestética, sino que sirve de "refugio" para que los gérmenes se adhieran. La acidez del vinagre disuelve estos depósitos minerales, manteniendo la porcelana lisa y brillante.

Paso a paso

Para aprovechar al máximo las propiedades del vinagre blanco, los especialistas sugieren seguir esta rutina una vez por semana:

En primer lugar, pasar un paño seco por la base exterior del inodoro para eliminar polvo o pelos y evitar que se forme una pasta al humedecer la superficie. Llenar un pulverizador con vinagre blanco puro y rocía generosamente el interior de la taza, los bordes y las uniones con el suelo.

Luego permitir que el líquido repose entre 10 y 15 minutos. Este tiempo es vital para que el ácido acético disuelva el sarro y elimine las bacterias. Remover los residuos con un paño húmedo o papel de cocina, y secar bien la superficie para evitar que la humedad vuelva a atraer suciedad.