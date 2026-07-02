Cuidar la gamuza: claves para la limpieza de los zapatos sin dañarlos

La gamuza es un material predilecto para el calzado por su textura suave y su apariencia sofisticada, pero también es suceptible a la suciedad y las manchas. Por eso, muchas personas buscan métodos efectivos y seguros de limpieza de estos zapatos, sin correr el riesgo de estropear el material.

Existen técnicas específicas que pueden ayudar a mantener este tipo de calzado en óptimas condiciones y prolongar su vida útil.

El uso de agua para limpiar zapatos de gamuza ha generado debate entre los especialistas en mantenimiento de calzado. De acuerdo con reportes de expertos consultados por The New York Times, el agua puede alterar la textura y el color de la gamuza, especialmente si se utiliza en exceso o sin las herramientas adecuadas.

La gamuza , al ser un tipo de cuero sin tratar, es sumamente absorbente y tiende a mostrar manchas oscuras tras mojarse.

Especialistas de la American Leather Chemists Association recomiendan evitar la inmersión directa de los zapatos en agua. En situaciones donde la suciedad es superficial, aplicar una pequeña cantidad de agua con un paño limpio y suave puede ser útil, siempre y cuando se seque de inmediato con papel absorbente.

La limpieza debe ser cuidadosa. Foto: Tu moda

La clave está en la moderación y en la rapidez con la que se retira el exceso de humedad. Para manchas más profundas, los especialistas recomiendan alternativas como borradores especiales para gamuza o cepillos de cerdas suaves.

Otra práctica extendida consiste en usar vapor. El vapor de agua ayuda a levantar las fibras de la gamuza sin saturarlas de líquido, facilitando la eliminación de polvo y suciedad ligera. Según un informe de The Guardian, “la exposición breve al vapor permite que el material recupere parte de su textura original sin dejar rastros de humedad”.

El proceso recomendado para limpiar zapatos de gamuza requiere herramientas específicas y algunos productos que ayudan a proteger el material. A continuación, se presenta un paso a paso respaldado por portales especializados y recomendaciones de expertos en calzado.

Paso a paso

En primer lugar, retirar los cordones y limpiar la superficie con un cepillo para gamuza, siempre en una sola dirección, para eliminar polvo y partículas sueltas. Este cepillado inicial ayuda a levantar las fibras y facilita la limpieza posterior.

En tanto, para marcas leves, utilizar un borrador especial para gamuza o una goma blanca de papelería. Frotar suavemente sobre la mancha hasta que desaparezca. Si las manchas no ceden, mezclar una pequeña cantidad de agua con vinagre blanco o alcohol isopropílico. Humedecer un paño limpio con la solución y frotar la zona afectada con movimientos suaves. Secar inmediatamente con papel absorbente, evitando empapar la gamuza.