Limpieza profunda del baño: tips para eliminar el mal olor

El inesperado rincón del baño que genera mal olor aunque lo laves todos los días. Olvídate del cloro.

La acumulación de humedad y residuos orgánicos en zonas de difícil generan mal olor. Un baño impecable a la vista puede esconder microorganismos en los desagües y juntas, boicoteando cualquier intento de mantener la frescura.

Para solucionar este inconveniente de raíz, es indispensable aplicar una estrategia de desinfección profunda enfocada en neutralizar, no en perfumar.

Tres pasos definitivos para erradicar los malos olores desde la raíz Vierte una taza de bicarbonato de sodio en los desagües seguido de dos tazas de vinagre blanco templado. Esto disuelve los restos de jabón, grasa y cabello atrapados en el sifón que causan el olor a alcantarilla. Deje actuar durante treinta minutos antes de enjuagar con abundante agua hirviendo para arrastrar los sedimentos.