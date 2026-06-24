Ni bicarbonato de sodio, ni remedios caseros: la fórmula definitiva para terminar con las cucarachas

La batalla contra las cucarachas tiene solución: te presentamos la estrategia profesional que ataca sus refugios en la cocina y el baño.

En muchos hogares, la lucha contra las cucarachas parece una batalla perdida. La realidad es que los métodos caseros solo las ahuyentan temporalmente. Para eliminarlas de verdad, los expertos apuntan a una estrategia combinada que ataca sus dos refugios favoritos: la cocina y el baño.

El plan contra las cucarachas La cocina es el epicentro de cualquier plaga debido a la disponibilidad de agua, restos de comida y rincones oscuros. Para desmantelar los nidos, el recurso más eficiente no son los aerosoles comunes, sino los geles insecticidas de uso profesional.

Lo que hay que saber para terminar con las cucarachas. El gel actúa por efecto dominó. Se aplican pequeñas gotas en puntos estratégicos (detrás del lavaplatos, zócalos y grietas). Las cucarachas consumen el producto, regresan a la colonia y, al morir, contagian al resto, logrando un exterminio masivo y prolongado.

De todas maneras, el veneno no sirve de nada si se deja "comida competidora". Es indispensable mantener las mesadas impecables, almacenar los alimentos en recipientes herméticos y jamás dejar platos sucios de un día para el otro.

Por otra parte, el baño es el segundo frente de batalla. A diferencia de la cocina, aquí las cucarachas no buscan comida, sino el agua y el refugio que ofrecen las cañerías y las zonas oscuras. Además, residuos orgánicos como el cabello acumulado o los restos de jabón en los desagües les sirven de sustento.