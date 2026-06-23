Por qué hay que rociar vinagre alrededor del inodoro y dejarlo diez minutos

El vinagre blanco se consolidó como el rey de los limpiadores caseros. Su bajo costo, sumado a su versatilidad, lo convirtió en la alternativa preferida de quienes buscan mantener el hogar impecable sin gastar de más ni recurrir a químicos.

Vinagre para el baño Uno de los espacios donde este producto demuestra mayor efectividad es el baño, un ambiente donde se acumula humedad y gérmenes. Recientemente, un método que se volvió viral en redes sociales propone rociar vinagre directamente alrededor del inodoro como una solución infalible para desinfectar y eliminar los olores persistentes de raíz.

El vinagre es muy útil en la limpieza. Fuente: Shutterstock. El éxito de este truco tiene base científica. Una investigación publicada por la revista Scientifica ratificó que el ácido acético (el componente activo del vinagre) posee potentes efectos antibacterianos capaces de neutralizar los microorganismos que suelen colonizar las superficies de contacto frecuente.

La zona que rodea al inodoro suele sufrir salpicaduras invisibles y acumulación de humedad, especialmente en baños con deficiencias de ventilación. Aplicar vinagre en este sector estratégico ofrece múltiples ventajas porque se eliminan los olores, se reduce la presencia de focos infecciosos en el suelo, se disuelven los depósitos minerales causados por el agua y se pueden prevenir las manchas amarillas en porcelanas y cerámicos.

Paso a paso