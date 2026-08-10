Por qué recomiendan rociar vinagre en el parabrisas

El uso del vinagre en el parabrisas del auto es una alternativa que está ganando terreno para el mantenimiento del vehículo. Por un lado, se usa para la limpieza y para prevenir la escarcha en invierno.

El vinagre blanco destilado es el elegido por los automovilistas para desinfectar y remover residuos difíciles. Gracias a su concentración de ácido acético, actúa como un potente desengrasante natural.

Este producto es capaz de disolver restos orgánicos rebeldes, marcas de agua dura o depósitos minerales y películas de grasa que favorecen la condensación del vapor.

Para prevenir desgastes en las molduras de goma, plásticos o la pintura de la carrocería, debe emplearse diluido en partes iguales con agua. Se recomienda pasarlo siempre con un paño de microfibra limpio para no rayar la superficie.

El mito más extendido afirma que rociar el cristal con una solución acuosa de vinagre antes de una helada evita que el parabrisas se congele.

Esta teoría se apoya en un principio físico real: al disolver una sustancia en agua (en este caso, el ácido acético), el punto de congelación de la mezcla desciende, en un efecto similar al que produce la sal.

A pesar de esta base teórica, no existen ensayos ni evidencias técnicas que determinen el grado real de protección frente a heladas de gran intensidad.