La inteligencia artificial recomienda estos tres usos del vinagre en casa más allá de la cocina

La inteligencia artificial destacó tres usos del vinagre que pueden facilitar la limpieza y el mantenimiento del hogar más allá de la cocina.

El vinagre blanco es un ingrediente muy común en muchas cocinas, casi tanto como el aceite. Sin embargo, sus usos van mucho más allá de preparar comidas. También suele aparecer como protagonista de consejos de jardinería y limpieza. Por eso, le consultamos a la inteligencia artificial cuáles son los tres usos más importantes que recomienda.

Limpiar vidrios y espejos En cuanto a la limpieza, el vinagre se destaca por su principal activo: el ácido acético. Es lo suficientemente suave como para no dañar ciertas superficies, pero también lo bastante eficaz para remover manchas y suciedad. En este sentido, la inteligencia artificial recomienda utilizarlo para limpiar vidrios y espejos.

El vinagre blanco tiene múltiples usos en el hogar, según las recomendaciones de la IA. Foto: Shutterstock Eliminar malos olores Otra de las propiedades del vinagre está relacionada con su acción antimicrobiana. Aunque algunas bacterias pueden sobrevivir en ambientes ácidos, les resulta más difícil multiplicarse en esas condiciones. Por eso, puede ayudar a reducir las bacterias responsables de los malos olores en distintos espacios del hogar.

Quitar restos de sarro Otro de los usos recomendados por la inteligencia artificial es aprovechar el vinagre para eliminar el sarro que suele acumularse en grifos, duchas, pavas o cafeteras. Solo hay que dejar actuar el vinagre durante algunos minutos sobre la superficie con sarro y luego frotar suavemente con una esponja o un cepillo.