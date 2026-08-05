YPF brinda cursos gratis en IA, manejo de excel y ciberseguridad: cómo acceder

La Fundación YPF confirmó en las últimas horas que brinda cursos y capacitaciones en áreas clave de forma gratuita. La inscripción se debe realizar previamente y se informó la modalidad en la que los mismos serán dictados. En la nota podrás saber cómo inscribirte y capacitarte en distintos rubros.

La primera opción que figura en el sitio de la Fundación YPF es el de ciberseguridad, que cuenta con un cursado de 3 horas y es completamente virtual. Para acceder hacé click en este link.

Este curso brinda las bases para comprender el mundo de la ciberseguridad, identificar riesgos y conocer herramientas clave para proteger la información tanto a nivel personal como organizacional.

El curso está pensado para quienes se inician en el tema y quieren conocer las principales estrategias para prevenir incidentes, proteger datos y fortalecer la seguridad digital.

Capacitarse en manejo de Excel y en inteligencia artificial

El segundo curso se basa en el manejo de Excel, con cinco horas de cursado completamente online. Este curso está diseñado para que puedas incorporar las herramientas fundamentales de Excel aplicadas al análisis de datos, desde un enfoque práctico y gradual. Cada módulo incluye sesiones cortas y ejercicios prácticos, con un repaso al final para que puedas reforzar lo aprendido.

Mientras que también figura un curso en IA con el uso práctico de los promts, que tan vitales son hoy en día. Ese curso dura 20 horas y es virtual. Este curso está pensado para que puedas pasar de entender la Inteligencia Artificial a usarla de manera concreta en tu trabajo o en tus proyectos.

A lo largo de 3 módulos vas a aprender a: