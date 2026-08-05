Los "otros papas" que visitaron la Argentina además de los viajes de Juan Pablo II

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina el próximo noviembre llena de júbilo a fieles y ajenos a la Iglesia Católica. El Papa , más allá de su trascendencia religiosa, es una figura única en el mundo y que solo visitó el país dos veces en los viajes de Juan Pablo II , pero otros a la postre pontífices habían estado en el país.

El Papa, más allá de si se llama León, Francisco, Juan Pablo o Gregorio, es una figura estable. Distintas personas ocupan el lugar del Papa, pero siempre su figura tiene el mismo valor. Esto se basa en que todos son sucesores de Pedro, el primer Papa y amigo de Jesús, por lo que sin importar su nombre, son el diácono de Cristo durante determinado tiempo.

Atravesando el papado, solo un Papa visitó el país y fue Juan Pablo II . Lo hizo en dos oportunidades en menos de cinco años y con agendas muy disímiles entre sí. En su primera gira, la oscuridad de la guerra se cernía sobre el suelo argentino y ofició como mediador extraoficial para pedir la paz en el Atlántico Sur. Llegó inesperadamente para pedir por la paz el 11 de junio de 1982 y se fue al otro día. Dos días más tarde, terminó la guerra.

Su vínculo con Argentina no había iniciado aquel día, sino que ya había arbitrado en el conflicto del Beagle en 1978, cuando el país estuvo al borde de entrar en guerra con Chile. Su mediación evitó el ataque y abrió las negociaciones que concluyeron con el acuerdo de "Paz y Amistad" de 1984.

Tres años más tarde, en 1987, Juan Pablo II llegó al país para la primera Jornada Mundial de la Juventud, un evento multitudinario que se realizaría en Argentina y que había sido iniciativa del cardenal Eduardo Pironio. Antes de visitar ocho ciudades argentinas en solo seis días, Su Santidad estuvo presente en Chile del 1 al 6 de abril.

Los "otros papas" que visitaron la Argentina

Antes de que el papa Juan Pablo II visitara Argentina, siempre se recordó el paso de los que llegaron al país y luego se habían convertido en papas. Uno de esos casos fue el del padre Giovanni Maria Mastai Ferretti en 1824 como representante de la primera misión diplomática de los Estados Pontificios a la entonces tan joven Argentina que ni siquiera había adquirido el nombre de Argentina. Años más tarde, en 1846, el padre Giovanni fue electo Papa y optó por el nombre de Pío IX, también llamado en el país "Pío Nono", por su pronunciación en italiano.

Más de cien años más tarde de la visita de quien luego fuera Pío IX, se celebró el Congreso Eucarístico de 1934 en la Argentina y el país contó con la presencia del enviado romano Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, quien solo cinco años después asumió como el papa Pío XII. Su papado, marcado por la Segunda Guerra Mundial, fue cuestionado por su silencio ante la Shoá, a pesar de haber ocultado en los propios palacios vaticanos a miles de perseguidos por el fascismo y el nazismo.

Con respecto a León XIV, no será su primera vez en Argentina. Siendo prior general de los agustinos, el padre Robert Prevost ya había visitado Buenos Aires y celebrado una misa en la iglesia de San Agustín en Recoleta, donde concelebró junto al entonces cardenal Jorge Bergoglio, después papa Francisco.