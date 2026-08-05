Histórica foto: el día que el papa León XIV visitó a la Argentina y celebró una misa con Francisco

En las últimas horas, el Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará a la Argentina el 8 de noviembre. Se trata de la primera visita de un sumo pontífice al país en casi 40 años, puesto que la última visita tuvo lugar en 1987, con el viaje del papa Juan Pablo II .

En ese contexto, se revalorizó una fotografía tomada hace más de dos décadas en la Ciudad de Buenos Aires. La imagen, capturada el 28 de agosto de 2004 durante una misa en la parroquia San Agustín, en el barrio de Recoleta, muestra al entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio -que más tarde se convirtió en el papa Francisco I-, compartiendo el altar con Robert Francis Prevost , quien en 2025 se convirtió en su sucesor.

La fotografía comenzó a circular nuevamente después del anuncio oficial realizado en el Vaticano. Durante años permaneció prácticamente desconocida para el público, pese a haber sido tomada durante una celebración por el día de San Agustín. Con la elección de León XIV, pasó a ser considerada un registro histórico al reunir en una misma escena a dos futuros pontífices.

La misa fue encabezada en la parroquia ubicada en Recoleta el 28 de agosto de 2004. En aquel momento, Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y Prevost ocupaba el cargo de superior general de la Orden de San Agustín, con sede en Roma. En la imagen también aparece el padre Cipriano, quien entonces dirigía el colegio agustiniano. El altar, preparado para la celebración litúrgica, quedó registrado junto a los tres religiosos en una escena que cobró un significado distinto con el paso del tiempo.

El padre Pablo Hernando Moreno, sacerdote agustino, explicó que desconocía la existencia de esa fotografía hasta que volvió a difundirse tras la elección de León XIV. "Es en esta iglesia", afirmó al referirse al lugar donde fue tomada.

Por su parte, el padre Juan Antonio Gil recordó que conoció personalmente a Prevost y compartió tareas con él dentro de la Orden de San Agustín. Según relató, trabajaron juntos durante el congreso general de la orden en 2001 y volvieron a encontrarse años después en España por un proyecto misionero en Mozambique.

Una imagen que adquirió otro significado

Los integrantes de la comunidad agustiniana coincidieron en que, durante aquella celebración de 2004, nadie imaginó que dos de los sacerdotes presentes llegarían a convertirse en Papas.

Juan Antonio Gil recordó que la parroquia estaba colmada de fieles por tratarse de la festividad de San Agustín. Con el paso de los años, la fotografía comenzó a interpretarse como un documento que registra un momento singular en la historia reciente de la Iglesia católica.

Las otras visitas de León XIV a la Argentina

El vínculo entre Prevost y la comunidad agustiniana argentina continuó después de aquella visita. En marzo de 2013 regresó al país para participar de la ordenación de Alberto Bochatey como obispo auxiliar de La Plata. De esa visita quedaron fotografías en la catedral platense y en el colegio San Agustín, donde celebró una misa. Durante esa misma estadía asistió al Congreso Agustiniano de Teología, cuya misa de clausura fue celebrada por Jorge Bergoglio.

Robert Prevost -actual papa León XIV-, visitó a la Argentina en varias oportunidades. Archivo

En 2014 también visitó la provincia de Catamarca. El Ministerio de Educación provincial recordó su paso por el colegio privado San Agustín de Santa María mediante un comunicado difundido tras su elección como Papa. Además, Prevost visitó la provincia de Tucumán, otra de las escalas que realizó antes de convertirse en León XIV.