Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina: los detalles del histórico viaje de Juan Pablo II

El papa Juan Pablo II recorrió diez ciudades en seis días, celebró misas ante millones de personas y desarrolló una agenda marcada por encuentros religiosos.

El día que Juan Pablo II dio una multitudinaria misa en la avenida 9 de Julio el 12 de abril de 1987.

La llegada de León XIV a la Argentina el próximo 8 de noviembre pondrá fin a una espera de 39 años desde la última visita de un Papa al país. Ese antecedente corresponde al viaje pastoral que realizó Juan Pablo II entre el 6 y el 12 de abril de 1987, cuando recorrió diez ciudades en apenas seis días y encabezó actividades que reunieron a cerca de cuatro millones de personas.

Aquel fue el segundo viaje del pontífice polaco a la Argentina. Su primera visita había ocurrido en junio de 1982, durante los últimos días de la Guerra de Malvinas. En esa oportunidad permaneció alrededor de 30 horas en el país y fue recibido por la Junta Militar encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri.

Cómo fue la visita del papa Juan Pablo II a la Argentina Cinco años después, el escenario político argentino era diferente. La democracia llevaba poco más de tres años de vigencia y Juan Pablo II fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín. Procedente de Chile, el Papa arribó al Aeroparque Jorge Newbery el 6 de abril de 1987, donde expresó su satisfacción por regresar a la Argentina. Durante la ceremonia de bienvenida afirmó sentir una "profunda alegría y gran emoción" por volver a pisar el país.

El entonces presidente Raúl Alfonsín junto Arturo Frondizi y el papa Juan Pablo II, en 1987. Archivo La agenda incluyó visitas a Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario. En algunas jornadas llegó a trasladarse por tres ciudades distintas para cumplir con las actividades previstas.

El itinerario combinó celebraciones litúrgicas, encuentros con jóvenes y misas multitudinarias. Uno de los momentos más recordados fue la Jornada Mundial de la Juventud realizada en la intersección de las avenidas Santa Fe y 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires.