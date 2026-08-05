Cuándo fue la última visita de un Papa a la Argentina: los detalles del histórico viaje de Juan Pablo II
El papa Juan Pablo II recorrió diez ciudades en seis días, celebró misas ante millones de personas y desarrolló una agenda marcada por encuentros religiosos.
La llegada de León XIV a la Argentina el próximo 8 de noviembre pondrá fin a una espera de 39 años desde la última visita de un Papa al país. Ese antecedente corresponde al viaje pastoral que realizó Juan Pablo II entre el 6 y el 12 de abril de 1987, cuando recorrió diez ciudades en apenas seis días y encabezó actividades que reunieron a cerca de cuatro millones de personas.
Aquel fue el segundo viaje del pontífice polaco a la Argentina. Su primera visita había ocurrido en junio de 1982, durante los últimos días de la Guerra de Malvinas. En esa oportunidad permaneció alrededor de 30 horas en el país y fue recibido por la Junta Militar encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri.
Cómo fue la visita del papa Juan Pablo II a la Argentina
Cinco años después, el escenario político argentino era diferente. La democracia llevaba poco más de tres años de vigencia y Juan Pablo II fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín. Procedente de Chile, el Papa arribó al Aeroparque Jorge Newbery el 6 de abril de 1987, donde expresó su satisfacción por regresar a la Argentina. Durante la ceremonia de bienvenida afirmó sentir una "profunda alegría y gran emoción" por volver a pisar el país.
La agenda incluyó visitas a Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario. En algunas jornadas llegó a trasladarse por tres ciudades distintas para cumplir con las actividades previstas.
El itinerario combinó celebraciones litúrgicas, encuentros con jóvenes y misas multitudinarias. Uno de los momentos más recordados fue la Jornada Mundial de la Juventud realizada en la intersección de las avenidas Santa Fe y 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires.
El contexto político de 1987
La visita ocurrió en un momento particular de la historia argentina. Pocos días después de la partida de Juan Pablo II se produjo el levantamiento militar encabezado por los carapintadas, que generó una crisis para el gobierno de Raúl Alfonsín. Dos meses más tarde, el Congreso aprobó la ley de divorcio vincular, en medio de un escenario de tensiones entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia.
Los mensajes de Juan Pablo II en su visita a la Argentina
Juan Pablo II, de nombre secular Karol Józef Wojtya, había sido elegido Papa en 1978 y ya era conocido internacionalmente por la cantidad de viajes apostólicos que realizaba. La visita a la Argentina integró su gira internacional número 33 fuera de Italia.
Durante su paso por el país, el sumo pontífice pronunció 26 mensajes pastorales centrados en la paz, la reconciliación, la dignidad humana, la familia, la justicia social y la evangelización. Al finalizar su pontificado, en 2005, había concretado 104 viajes internacionales.
Cómo será la visita de León XIV a la Argentina
Desde aquella recorrida de 1987 ningún otro pontífice visitó la Argentina. Esa situación cambiará el próximo 8 de noviembre, cuando León XIV inicie una visita de tres días con actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.
La Nunciatura Apostólica confirmó que el viaje formará parte de una gira por América del Sur. Según el cronograma difundido, León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre, permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y luego continuará su recorrido por Perú hasta el 17 de noviembre. Con ese viaje concluirá un período de 39 años sin la presencia de un Papa en territorio argentino.