Cómo se gestó el "sí" del Papa a Javier Milei: la trastienda diplomática que dio a conocer Cancillería

El canciller Pablo Quirno anunció oficialmente que el Papa León realizará una Visita Apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

La confirmación llega tras la entrega de la invitación formal extendida por el Presidente de la Nación.

A través de sus canales oficiales, el canciller Pablo Quirno hizo pública la confirmación de la llegada del Santo Padre al país. "Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica", expresó el funcionario.

Según detalló el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, el Papa León estará en territorio argentino entre el 8 y el 11 de noviembre. El anuncio pone fin a meses de especulaciones respecto a la agenda internacional del Pontífice y formaliza el itinerario en la región.

Gestiones diplomáticas y articulación con el Vaticano La concreción del viaje pastoral es el resultado de un proceso de acercamiento y trabajo coordinado entre la diplomacia argentina y el Estado Vaticano. Quirno destacó la relevancia del entendimiento mutuo y aseguró que el Palacio San Martín continuará articulando las tareas logísticas e institucionales con la Santa Sede en los meses previos al arribo.

EFE "Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos", ratificó el canciller, subrayando la magnitud del evento tanto a nivel institucional como social y religioso para todo el país.

Así fue la reacción de Javier Milei ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026 Expectativa por la agenda institucional y pastoral Se prevé que durante los cuatro días de permanencia en el país, la agenda papal combine actividades oficiales de Estado con encuentros de masiva convocatoria pastoral. Si bien en las próximas semanas la Cancillería y la Santa Sede darán a conocer los detalles específicos del cronograma, las autoridades ya trabajan en los operativos de seguridad y recepción del Pontífice.