Javier Milei celebró la visita del papa León XIV a la Argentina: "Esperanza para todos los argentinos"
La cuenta de X de la Oficina del Presidente la República Argentina publicó un mensaje que firmó Javier Milei sobre la visita del Sumo Pontífice.
En las últimas horas, el canciller Pablo Quirno confirmó un acontecimiento que venía sospechándose hace varios meses: la visita del papa León XIV a la Argentina. Según su comunicado, el viaje del sucesor de Francisco será el 8 de noviembre y durará tres días.
En el medio de la conmoción que generó la noticia, la cuenta de X de la Oficina del Presidente la República Argentina publicó recientemente un mensaje que firmó Javier Milei haciendo referencia a la visita del Sumo Pontífice.
Javier Milei celebró la visita del papa Leon XVI a la Argentina
"La Oficina del Presidente informa que la Santa Sede ha confirmado la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV a la República Argentina que tendrá lugar los días 8 y 11 de noviembre del corriente año", comienza el comunicado.
El mensaje que firmó Milei afirma que la visita "constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".
El comunicado explica que el viaje del papa León XIV responde a la invitación que Milei formuló y que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno cuando visitó el Vaticano en febrero de este año.
Asimismo, el presidente aseguró haberle garantizado a la Santa Sede "todas las condiciones necesarias de seguridad y logística" para la visita apostólica. También afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra trabajando junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para la organización del evento.
"La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita conistituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos", concluyó el comunicado.