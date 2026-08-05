Javier Milei celebró la visita del papa León XIV a la Argentina: "Esperanza para todos los argentinos"

En las últimas horas, el canciller Pablo Quirno confirmó un acontecimiento que venía sospechándose hace varios meses: la visita del papa León XIV a la Argentina . Según su comunicado, el viaje del sucesor de Francisco será el 8 de noviembre y durará tres días.

En el medio de la conmoción que generó la noticia, la cuenta de X de la Oficina del Presidente la República Argentina publicó recientemente un mensaje que firmó Javier Milei haciendo referencia a la visita del Sumo Pontífice.

"La Oficina del Presidente informa que la Santa Sede ha confirmado la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV a la República Argentina que tendrá lugar los días 8 y 11 de noviembre del corriente año", comienza el comunicado.

El mensaje que firmó Milei afirma que la visita "constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos".

El comunicado explica que el viaje del papa León XIV responde a la invitación que Milei formuló y que fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno cuando visitó el Vaticano en febrero de este año.

Asimismo, el presidente aseguró haberle garantizado a la Santa Sede "todas las condiciones necesarias de seguridad y logística" para la visita apostólica. También afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra trabajando junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para la organización del evento.

"La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita conistituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos", concluyó el comunicado.