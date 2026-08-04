Histórico: Brasil retiró su embajador de Argentina y reduce al mínimo su presencia en el país

El presidente de Brasil decidió que los países quedarán representados por un funcionario de menor rango que un embajador.

La seguidilla de ataques de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva durante su raid mediático del fin de semana agotó la tolerancia del gobierno brasileño. Tras convocarlo al Palacio de Itamaraty, el canciller Mauro Vieira le entregó al embajador argentino Daniel Raimondi una protesta formal en la que Brasil rebaja su vínculo diplomático con la Argentina al nivel de encargado de negocios, algo que no ocurría desde hacía décadas.

Qué significa la decisión La medida implica que la representación de cada país quedará a cargo de un funcionario de menor rango que un embajador, un gesto que en la gramática diplomática expresa un enfriamiento severo de la relación bilateral.

En la misma línea, Brasilia pospuso sin fecha el retorno de su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, que permanece en su país desde que fue llamado a consultas. La continuidad de Raimondi en Brasil, en tanto, quedará supeditada a lo que decida hacer Milei.

Del acto con Flávio Bolsonaro a la escalada actual El punto de quiebre fue el 25 de julio, cuando Milei viajó a San Pablo para participar de la convención del Partido Liberal que proclamó a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial de la coalición de derecha. En ese acto, el mandatario argentino descargó una batería de insultos contra Lula y contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, el magistrado que le había negado autorización para visitar a Jair Bolsonaro. El expresidente brasileño cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por encabezar un intento de golpe de Estado contra Lula.